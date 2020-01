PS al rojo vivo: "ortodoxos" reafirman a Cosse y "renovadores" se exponen a expulsión

El verano tiene a la interna del Partido Socialista al rojo vivo. Las idas y vueltas en torno a la candidatura de Daniel Martínez a la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) han dejado al partido más viejo de la izquierda al borde del quiebre por diferencias entre la corriente “ortodoxa” –actualmente en la conducción partidaria– y el ala “renovadora” –en minoría–.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PS se reunió este lunes durante casi ocho horas para discutir el reclamo de los renovadores de una revisión de la decisión de la departamental de Montevideo, que respaldó a Carolina Cosse, ante la sorpresiva reconsideración del excandidato a presidente, afiliado al partido desde 1973 y referente desde hace al menos una década.

Durante un encuentro de “mucha tensión” entre las partes, según contaron participantes de la reunión, la corriente liderada por el secretario general Gonzalo Civila defendió las actuaciones del último mes y ratificó la “vigencia” del respaldo a la exministra de Industria. Los ortodoxos argumentaron que el apoyo a Cosse se confirmó luego de que Martínez comunicara públicamente su decisión de no ser candidato y reiteraron que ese compromiso no era revisable, a no ser que la departamental de Montevideo así lo definiera. Además, los representantes de la corriente mayoritaria señalaron que abrir dos listas calcadas con las candidaturas de Cosse y de Martínez, como sugirió la minoría, es insostenible políticamente ya que sería actuar como dos partidos y no uno.

Los 10 delegados del ala renovadora, en tanto, destacaron que el partido no puede empujar hacia afuera a un referente como Martínez, advirtieron que la decisión de la mayoría llevaría a una “fuga masiva” de dirigentes y pidieron una vez más reevaluar la situación.

Dirigentes de ambas corrientes dijeron a El Observador que no hubo ningún grado de conciliación a la vista, ni siquiera cuando se discutió convocar al Comité Central para analizar la situación. La departamental de Colonia había enviado un día antes una carta a Civila para llevar la discusión a ese otro órgano, más abarcativo que el Ejecutivo. La corriente mayoritaria finalmente aceptó la convocatoria, pero formuló el llamado “urgente” para este martes a las 18 horas y los renovadores calificaron de “improcedente” que se hiciera “de un día para el otro”.

El Comité Central es el órgano de conducción estratégica del partido y está integrado por 51 miembros electos, las 19 departamentales y la secretaría de la juventud. Entre los miembros electos hay mayoría “ortodoxa” pero la correlación de fuerzas se equilibra en cierta medida con los representantes del interior, que en su mayoría son renovadores o no responden directamente a las directrices de la corriente encabezada por Civila.

Mientras que los renovadores cuestionaron que la convocatoria para el día siguiente le negaba a las departamentales la posibilidad de discutir una posición, desde la corriente mayoritaria se enfatizó la urgencia del asunto, argumentando que el miércoles se presenta oficialmente la candidatura de Cosse con todos los sectores, y que el PS debía tener el tema saldado para entonces.

El orden del día incluye solamente el “criterio sobre competencias departamentales referidas a las elecciones de mayo”. Los ortodoxos dijeron que la discusión de fondo era a qué ámbito le competía definir el respaldo.

Al término de la reunión de este lunes, el Ejecutivo aprobó por 13 votos contra 10 (solo con apoyo de la mayoría) una resolución en la que se “reitera la plena vigencia” del respaldo a Cosse por parte de la departamental. El texto señala una “preocupación por la forma en que se están procesando los debates sobre candidaturas” en el Frente Amplio y no hace ninguna mención a la decisión de Martínez de volver a postularse. En cambio, la resolución trae a colación el mensaje del exintendente del pasado 28 de diciembre, cuando escribió en Twitter que no sería candidato, una postura que revisó en los últimos días. A la hora 18 de este martes, a la misma hora en que está convocado el Comité Central, Martínez oficializará su candidatura en conferencia de prensa.

Entre los renovadores hay varios dirigentes que evalúan alejarse del partido, incluyendo el propio Daniel Martínez, aunque hay quienes manifestaron que no se irán salvo que los expulsen.

Para no llegar a esa situación límite, en la corriente minoritaria plantearon la posibilidad de abrir más de una lista o dar licencia a los que no quieran apoyar a Cosse, pero ambas opciones han sido rechazadas por la mayoría. En caso de que efectivamente ninguna de esas alternativas prospere, quienes militen por Martínez estarían contraviniendo una resolución partidaria y quedarían sujetos a un proceso disciplinario que puede terminar en su expulsión.

Al cierre de esta edición, la corriente minoritaria terminaba de redactar una declaración alternativa. En la reunión del Ejecutivo los renovadores buscaron aprobar un “informe en minoría” pero la iniciativa no prosperó.

Debaten fecha del Plenario

Ante tanto debate acalorado en el Frente Amplio, la departamental de Montevideo discutía este lunes si hacer lugar a un planteo para posponer el Plenario fijado para este viernes 24. Según supo El Observador, algunos dirigentes de la izquierda sugieren aplazarlo hasta el lunes 27 para dar más tiempo a las bases.