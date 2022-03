PSG, Juventus, Borussia Dortmund: los posibles rivales de Peñarol para la Intercontinental sub 20

El miércoles fue un día clave para lograr la disputa de la primera Copa Intercontinental sub 20 de la historia. En San Pablo, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso y el vice, Gastón Tealdi, se reunieron con el mandamás de Conmebol, Alejandro Domínguez, para darle forma al proyecto.

Según pudo saber Referí, Domínguez vio con muy buenos ojos la realización de esa Copa Intercontinental.

"Anoche nos quedamos hasta las 3 AM de sobremesa con Domínguez y su grupo. Se habló directamente a UEFA que también quiere avanzar con el proyecto. El 4 de abril se abre la primera oficina común en Londres, vamos de invitados por parte de Conmebol a poner esas bases. Domínguez quiere que sea en formato ida y vuelta para que los gurises europeos y sudamericanos vivan esa experiencia de locales y visitantes. Está en principio bastante armado para que salga", declaró este jueves Ruglio en 100% Deporte que se emite por Sport 890.

"El tema será puesto como plan inaugural de esa oficina de Conmebol y UEFA, pero hasta que no esté firmado y pronto no se sabe. Para ambas organizaciones la propuesta fue de muy buen recibo y están con muchas ganas de que salga porque creen que es importante que los mejores de América y Europa de la categoría sub 20 disputen una final ida y vuelta. Los europeos se hacen fuertes cuando compran a los mejores del mundo, pero en formativas podemos tener más chances que en mayores donde las distancias se alargan", declaró Ruglio.

"Quedamos en ver el esponsoreo, los auspicios de Conmebol y UEFA, las posibles bolsas, de dónde podrían salir; el lunes 4 de abril ojalá lo estemos cerrando", agregó.

Sobre las fechas, se manejó la posibilidad de que sea sobre mitad de este año. "Les dije de ofrecerlo a Catar un mes antes del Mundial, pero las asociaciones están con la idea de hacerlo ida y vuelta. Los secretarios de UEFA y Conmebol junto a Tealdi quedaron de avanzar en una hoja de ruta y somos optimistas, pero hasta que no están concretas estas cosas no hay que celebrarlas. Las dos asociaciones quieren hacerlo", enfatizó el titular aurinegro.

Leonardo Carreño

Gastón Tealdi, un hombre clave para que cristalice la Copa

El rival de Peñarol para la eventual Intercontinental sub 20 saldría del ganador de la Europa Youth League U19 que está en plena disputa.

Entre martes y miércoles se jugaron los octavos de final con estos resultados: Paris Saint-Germain 2-0 Sevilla, Manchester United 2-2 (1-3) Borussia Dortmund, AZ Alkmaar 0-0 (4-5) Juventus, Midjtyilland 2-3 Benfica, Liverpool 1-1 (4-3) Genk, Zilina 1-1 (3-4) Salzburgo, Real Madrid 2-3 Atlético de Madrid. Para el próximo miércoles se difirió el encuentro entre Dínamo de Kiev y Sporting Lisboa.

Los cuartos de final se disputarán el 14 de marzo con estos partidos: Juventus-Liverpool, PSG-Salzburgo, Dínamo de Kiev o Sporting Lisboa-Benfica y Borussia Dortmund-Atlético de Madrid.

La eliminación de Real Madrid a manos de su clásico rival, Atlético, ya impidió que se reedite en juveniles los rivales de la primera Intercontinental mayor que fue en 1960 entre los merengues y Peñarol.

Otros pedidos aurinegros

"El único tema real que me interesaba de la reunión era ese, pero también consultamos sobre la posibilidad de conseguir fondos Conmebol para la construcción de ciudades deportivas, específicamente para canchas sintéticas", expresó Ruglio.

"También propuse informalmente tener un lugar para Peñarol en Conmebol o FIFA porque creo que desde que Juan Pedro (Damiani) integró el Tribunal de Ética de la FIFA no tenemos cargos, y eso es poner un piecito a ese nivel, aunque sean cargos de poca transcendencia, en ámbitos donde Peñarol ha perdido pie. A Tealdi lo ven trabajar y les dije que lo tengan en cuenta por si queda alguna vacante", expresó el titular aurinegro.

Otro tema tratado fue el de la modernización de la red lumínica del estadio Campeón del Siglo para que quede ajustada a los estándares de los requerimientos de los partidos internacionales para 2022. "Es un tema que por pandemia se había postergado y cuesta un buen dinero cuando seguimos pagando convenios de cuentas viejas. Ayer pagamos cerca de US$ 300 mil en convenios, así que les dije que me dieran un año de salir de eso y nos ponemos a arreglar las luces".