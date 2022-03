Cánticos, bengalas, destrozos y banderas: todo lo que se denunció en el clásico

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) le instruyó el miércoles a la noche expedientes disciplinarios a Defensor Sporting, Nacional y Peñarol por incidentes que se generaron el fin de semana.

Por Nacional llegaron denuncias del partido contra Liverpool, que se terminó de jugar en el Gran Parque Central el lunes de la semana pasada tras una suspensión por temporal del domingo, y también por el comportamiento de los hinchas en el clásico disputado en el Campeón del Siglo el pasado domingo.

En el choque ante los negriazules se denunciaron cánticos festejando muertes de hinchas de Peñarol y encendido de bengalas en el primer tiempo en la Abdón Porte. Se adjuntaron fotos y videos que pueden permitir ingresar a parciales a la lista de inhabilitados para ingresar a los escenarios deportivos.

Por el clásico se realizaron una larga serie de denuncias a ambas parcialidades por hechos que pueden acarrear responsabilidad objetiva de los clubes y la consiguiente aplicación de sanciones.

A diferencia de lo que pasó en la tercera fecha del partido entre Peñarol y Albion donde se denunciaron cánticos violentos de parte de la parcialidad aurinegra pero no se consignaron qué tipo de cánticos se entonaron ni se brindaron detalles, lo que llevó a la Comisión Disciplinaria a pedirle a la Comisión de Seguridad de la AUF ser más explícitos en sus denuncias, esta vez se brindó un amplio detalle de los hechos acontecidos.

Se mandaron fotos y videos de los cánticos que entonaron ambas parcialidades celebrando muertes de hinchas del bando opuesto.

"Estamos en encrucijada de qué hacer, porque es complicado juzgar el comportamiento de 20 mil hinchas que cantan todos a la vez por lo que planteamos tomar una medida para empezar a cortar con estos comportamientos. La idea no es dejarlo liberado al comportamiento de los hinchas porque si eso pasa se entra en un espiral y una escalada de este tipo de hechos. Con esta instrucción pretendemos que los clubes empiecen a tomar conciencia de lo que está ocurriendo y adopten medidas", dijo a Referí Fernando Ciarlo, abogado y escribano que integra la Comisión Disciplinaria desde este año.

"Queremos que también el ejecutivo de la AUF y la propia Secretaría Nacional del Deporte se involucren de alguna forma en el tema y que formen parte de una campaña de conscientización de los clubes y de estos con sus hinchas, para que no sea solo la Comisión Disciplinaria solamente la que tenga que tomar cartas en el asunto para intentar frenar estos hechos", agregó.

"El tema de las bengalas es un buen ejemplo. En el clásico entraron bengalas las dos parcialidades y las encendieron durante el partido. Ahí es la seguridad de cada uno de los clubes la que debe impedir que ingresen las bengalas", afirmó Ciarlo.

Notificados los clubes empezó a correr un plazo de cuatro días para que presenten sus descargos y los fallos se conocerán la semana próxima.

Todas las denuncias

Peñarol fue denunciado por los veedores de seguridad que trabajaron en el Campeón del Siglo por un inflable que se colgó en uno de los palcos de la Tribuna Henderson con la leyenda "hijos". Se pidió que fuera retirado y se sacó.

Diego Battiste

El inflable denunciado por los veedores que tuvo que ser retirado

En la Tribuna Cataldi se advirtió el uso de "abundantes" bengalas que se encendieron en forma "reiterada".

También se denunció la bandera blanca con un skate roto que hizo alusión a la facción de la barra de Nacional Los Pibes del Skey.

Diego Battiste

La bandera del skate roto fue denunciada

En dos momentos del partido, el árbitro Leodán González tuvo que detener el juego por hinchas de Peñarol subidos al alambrado en la Tribuna Cataldi. Por un comportamiento similar, la semana pasada en ocasión del enfrentamiento ante Rentistas, Danubio recibió una amonestación.

Diego Battiste

Hinchas de Peñarol colgados al alambrado y con bengalas

Se llegó hasta estampar en el formulario la presencia de una pequeña pancarta rosada por el voto al sí para el venidero referéndum que se realizará el 27 de marzo. Están prohibidas las banderas y pancartas en los escenarios deportivos con contenidos políticos.

Diego Battiste

La pancarta del sí en la Cataldi

Nacional, por su parte, también fue denunciado por el encendido de bengalas en la tribuna Guelfi en el minuto 62 del clásico.

Diego Battiste

Hinchas de Nacional también encendieron bengalas y entonaron cánticos violentos

Lo que no se denunció fue lanzamiento de bengalas a la cancha de parte de ninguna de las parcialidades, que es lo que en estos casos se sanciona. Si las bengalas se encienden en la tribuna o se lanzan pero no llegan a la cancha no son castigables.

Los veedores también constataron esta vez los destrozos que generaron parciales de Nacional en los baños de esa misma tribuna, algo que también ingresó esta vez en la órbita de la Comisión.

Baños destrozados en la Guelfi

Se adjuntaron fotos y videos con los cánticos que ambas parcialidades entonaron festejando muertes de hinchas contrarios.

Denuncia a Defensor Sporting

Contra Montevideo City Torque, hinchas de Defensor Sporting habían colgado una bandera ofensiva, y el fin de semana pasado sumaron una nueva denuncia que esta vez ameritó la instrucción de un expediente disciplinario.

¿Qué pasó? Unos hinchas de los violetas realizaron roturas en uno de los tejidos perimetrales del Parque Viera y tiraron piedras hacia la parcialidad locataria, una de las cuales impactó a un encargado de seguridad.

El hecho quedó filmado y ya se le dio vista a la delegación de Defensor Sporting para que presente sus descargos.