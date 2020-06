Llegaron los rabinos para la faena kosher a Uruguay, pero un ganado caro le quitó protagonismo

En los últimos días arribaron a Uruguay 32 rabinos, desde Israel y Argentina, presencia clave para cumplir con un rito religioso que habilita la exportación de carne kosher uruguaya.

El objetivo de las cuadrillas que trabajan con base en el cumplimiento de esa exigencia religiosa es realizar una faena especial, con animales procedentes desde corrales de engorde, para obtener carnes con destino al mercado de Estados Unidos e Israel, principalmente.

Según supo El Observador, los equipos ya están activos en Uruguay, en los frigoríficos Las Piedras, Las Moras y San Jacinto, en una actividad de fuerte impacto regional, dado que también se desarrolla en establecimientos industriales de Argentina, Paraguay, y con retraso respecto a lo habitual en Brasil producto de las complicaciones que enfrenta este país con el coronavirus.

Como viene ocurriendo en el último año, Uruguay ha quedado con un precio del ganado "caro" respecto a sus vecinos y ello ha impedido un arribo mayor de cuadrillas kosher al país como solía ocurrir en el pasado. Además, si bien el kosher "especial" que se realiza para EEUU es más valioso, es por un volumen inferior al regular que se coloca en Israel. Asimismo, el tiempo de estadía de estos equipos especiales suele ser más corto en las plantas.

La semana pasada, el novillo gordo especial cerró en Uruguay con una cotización de US$ 3,18 por kg carcasa (a la carne), mientras que Argentina cotizaba a US$ 2,57, Brasil a US$ 2,32 y Paraguay a US$ 2.

Gobierno destacó la noticia

La noticia de la llegada de los rabinos a Uruguay fue informada por el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi, en su cuenta de la red social Twitter. El canciller sostuvo que esto fue posible gracias al trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, del Instituto Nacional de Carnes (INAC) y de actores del sector privado.

En un trabajo conjunto, la Cancillería, el @MGAPUruguay y el @INAC_Uruguay facilitaron el arribo de 32 rabinos y religiosos de Israel y Argentina, lo que permitirá la exportación de carne uruguaya kosher. Seguimos🇺🇾 pic.twitter.com/V2QmUAPW5w — Ernesto Talvi (@ernesto_talvi) June 8, 2020

Lautaro Pérez, gerente de Marketing del INAC, informó que la carne con proceso kosher se destina principalmente a Estados Unidos y, en un segundo lugar, a Israel. También señaló que “un porcentaje muy pequeño” se vuelca al mercado interno, dado que hay una comunidad importante que consume esas carnes en Uruguay.

El especialista indicó, en diálogo con El Observador, que la razón por la cual se vuelca la mayor parte de la carne kosher a Estados Unidos es porque los demás países de la región abastecen a Israel, y eso responde a que ofrecen precios más competitivos frente a los internos.

“El negocio no es atractivo comercialmente para las plantas frigoríficas en Uruguay porque los precios de ventas no son lo suficientemente altos para pagar lo que vale el ganado acá”, expresó.

Por ello, es que los rabinos que vinieron cubren “una pequeña parte de la industria frigorífica”, dado que solamente están trabajando en tres plantas. Cuando la temporada es competa y se trabaja a todo vapor, se llega a cubrir hasta 15 industrias, comentó.

Juan Samuelle

El dato

En 2019 ingresaron a Uruguay US$ 1.830 millones por exportaciones de carnes de vacuno. Israel con la inversión de US$ 30,6 millones por 7.223 toneladas peso embarque representó el 1,69% de ese monto, con base en datos del Anuario 2019 del Instituto Nacional de Carnes.

Marcelo Secco, presidente de la Asociación de la Industria Frigorífica (Adifu), expresó a El Observador que este fue “otro ejemplo más” de la buena coordinación que hay entre las partes públicas y privadas “cuando hay un interés común” que, en este caso, era generar un espacio de mercado alternativo, dado las dificultades que atraviesa el mercado internacional.

En lo práctico, el CEO de Marfrig para el Conosur contó que se trata de tres equipos (dos estadounidenses y uno israelí) “de poco volumen” que pueden llegar a faenar entre 300 y 350 animales diarios.

Si bien el tiempo de permanencia de las cuadrillas no está definido porque eso depende de la disponibilidad de ganado y las opciones comerciales, el período nunca es menor al mes.

A propósito, Secco calculó que en ese tiempo se obtendrá algo menos de 800 toneladas de carne kosher.

“Es poco, pero es cierto que Uruguay también está faenando poco. Los tres equipos era la opción que había y las empresas decidieron tomarlo y bienvenido sea. Lo más rescatable es la articulación. Es bueno reconocer que Argentina también lo logró y que vinieron en un vuelo común”, dijo.

Pueden ingresar más equipos kosher en las próximas semanas

Fernando Mattos, presidente del INAC, explicó este lunes, en el programa Tiempo de Cambio en radio Rural, que los extranjeros ingresaron al país el miércoles y “con todas las garantías sanitarias”, puesto que fueron sometidos a tres análisis de covid-19 (coronavirus) y todos resultaron negativos.

Hizo referencia a que desde este lunes están funcionando en tres plantas del país, pero que cabe la posibilidad, en la medida que se cumplan los protocolos sanitarios, de que en las próximas semanas ingresen más rabinos al país.

En tanto, Mattos informó que los cortes que provengan de estas faenas kosher no serán incluidos en la cuota Hilton, que vence este 30 de junio en puerto europeo, porque “no dan los plazos”. En ese sentido, dijo que serán destinado para embarques a Estados Unidos e Israel en lo que refiere a los cortes delanteros, mientras que los traseros serán derivados a China.

Finalmente, El Observador se comunicó con la Cámara de la Industria Frigorífica, y su presidente Daniel Belerati expresó no tener comentarios al respecto de la llegada de las cuadrillas kosher.