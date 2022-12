Qatar 2022: se inició el desarme del Estadio 974 y Uruguay lo espera para el Mundial 2030

El Estadio 974, el primero en la historia que fue cubierto, desmontable y reutilizable por completo, ya comenzó a ser desmantelado tras albergar su último partido el pasado 5 de diciembre, cuando Brasil goleó 4-1 a Corea del Sur por el Mundial Qatar 2022.

Los obreros trabajan desde adentro hacia afuera y la estructura aún se mantiene intacta, ya que van a tardar varios días en terminar el trabajo.

¿Por qué se llamaba Estadio 974?

El Estadio 974 se llama así por dos temas distintos: por un lado, porque es el código internacinal telefónico de Qatar. Por el otro, porque también es el número de la cantidad de contenedores utilizados para su construcción.

Cada uno de estos contenedores, tiene un código QR para su identificación, a la vez que también para su posicionamiento y orientación para desarrollar un montaje accesible.

No obstante, el escenario reciclado no será necesariamente igual al que albergó a la Copa del Mundo, dado que puede variar en su forma y tamaño, ya que los contenedores se pueden combinar de diferentes maneras para disfrutar distintos deportes que no tienen por qué estar relacionados con el fútbol.

La fila de arriba que tenía contenedores en el Estadoio 974, ya no los tiene

En este Mundial Qatar 2022 se disputaron allí siete encuentros: México-Polonia, Portugal-Ghana, Francia-Dinamarca, Brasil-Suiza, Polonia-Argentina, Serbia-Suiza y Brasil-Corea del Sur.

Los colores de los contenedores no fueron elegidos al azar, sino que tuvieron un significado particular que los representó.

Los azules representaron oficinas y tiendas gastronómicas, los amarillos fueron los baños, los rojos se utilizaron como pasillos de conexión entre las gradas, los verdes para las áreas de seguridad y los negros y grises para las salas de oración de las mujeres y hombres, respectivamente.

El estadio comenzó a desmontarse, pero la FIFA aún no definió qué será de su futuro.

La fachada del Estadio 974 días previos al Mundial Qatar 2022

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) sueña con poder contar con este estadio en caso de que FIFA decida finalmente que el Mundial 2030 se disputará en Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay, y no en España, Portugal y Ucrania, que es la otra opción.

En agosto, Referí informó que el gobierno catarí le ofreció al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, la posibilidad de contar con un estadio desmontable.

Este segundo estadio permitirá a Uruguay reafirmar el concepto de desarrollar un Mundial sustentable con el medioambiente, un elemento clave para esta organización, según subrayó entonces el secretario nacional del Deporte, Sebastián Bauzá.

Así fue cómo se construyó el Estadio 974: