Qué dijo Edgardo Lasalvia sobre la posibilidad de ser presidente de Peñarol

El representante de futbolistas y exbarrabrava de Peñarol, Edgardo “Chino” Lasalvia, fue consultado este jueves sobre la posibilidad de ser presidente del club del que es hincha y reconoció que fue contactado para integrar alguna lista en las elecciones de noviembre.

Ante la pregunta de si en su cabeza, está la opción de ser presidente de Peñarol, respondió: “No, no está en mi cabeza, pero si cuadra porque la gente me lo pide o porque siento que tengo capacidad para hacerle bien al club no tengas dudas que lo voy a pensar. Es mi pasión, la de mis hijos, la de mi familia y quiero ser campeón de América y del Mundo, y que la gente vuelva a ser feliz en 18 de Julio festejando una copa internacional”.

Frente a la consulta de si alguien te llamó para estar en alguna lista en las elecciones de Peñarol, de noviembre, dijo: “Me llamaron, pero no es el momento. Hoy siento que lo mío está en lo que hago. Tengo un proyecto social muy interesante, sacando a chicos de las esquinas, brindándoles un plato de comida y maestras para poder ayudarlos a formarse para el futuro, y no solo para el fútbol sino para la vida. Es una forma de devolver un poco de los que nos dio el fútbol”.

En la charla con el programa a Fútbol a Sol y Sombra de 1130 AM, el empresario se refirió al buen debut de Mathías Abaldo en Gimnasia y Esgrima de La Plata con asistencia y gol para la victoria 2-1 frente a Vélez.

“(A Abaldo) Le está haciendo muy bien estar aquí, por el cambio de aire, por algunos temas personales y demuestra que hicimos muy bien en traerlo acá”, dijo.

Además explicó que “no le pesa la responsabilidad de la camiseta ni de la gente, porque ama el fútbol, tiene potrero y ya se empieza a ver su nivel”.

Consultado sobre el paro en el fútbol uruguayo, manifestó: “El paro me pega muy de cerca, porque represento a muchos (jugadores), y es la fuente de trabajo. No son tantos los que cobran el sueldo mínimo. Se podría buscar la manera de solucionarlo rápidamente. Nosotros en Miramar, club del que formo parte, no tuvimos ningún problema en aceptar el aumento. Después surgieron otros temas políticos, en los que no quiero profundizar porque no estoy empapado, pero, que el fútbol esté parado duele. Esa es la realidad”.

Ante la posibilidad de que les apliquen descuentos en los salarios a los futbolistas por no competir, Lasalvia respondió: “Cuando se contrata a los jugadores es para competir no solo para entrenar. También hay que dar vuelta la silla y ponerse de los dos lados. En las dos posiciones encontramos muchas verdades”.