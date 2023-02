Qué dijo Facundo Pellistri antes del partido entre Manchester United y Barcelona por la Europa League

Manchester United visita a Barcelona en el Camp Nou este jueves 16 de febrero a la hora 14:45 por la Europa League. El partido de vuelta se disputará la próxima semana.

Facundo Pellistri participó del entrenamiento de este miércoles por la mañana y habló sobre el partido.

"Estamos jugando por todos los títulos. Queremos ganarlos todos y la Europa League es uno de ellos. Vamos a estar listos y preparados para el partido (con Barcelona). Es un buen estadio, contra un buen equipo, así que va a ser un partido increíble", dijo el uruguayo que está consiguiendo mayor participación en el equipo inglés.

Los partidos de este jueves por la Europa League son los siguientes:

RB Salzburg vs Roma

Barcelona vs Manchester United

Ajax vs Unión Berlín

Shakhtar vs Rennes

Sevilla vs PSV

Sporting Lisboa vs Midtjylland

Juventus vs Nantes

Leverkusen vs Mónaco