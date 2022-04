¿Qué se sabe del torso que apareció en la rambla de Barrio Sur?

El torso que este jueves apareció en el agua del Río de la Plata a la altura de Barrio Sur pertenecía a un hombre de 40 años que murió asesinado y que tenía varias puñaladas y golpes, según el informe forense.

Sin embargo, la persona no está identificada ya que al no tener las manos no se puede obtener las huellas dactilares del fallecido. De todos modos, la fiscalía intentara identificarlo a través de su ADN, que depende de la presencia, o no, de muestras suyas en el banco de datos; le explicó a El Observador la fiscal del caso, Adriana Edelman. En el caso de que el hombre tuviera antecedentes, por ejemplo, su ADN estará disponible.

Hasta el momento, se sabe que la edad del hombre de tez blanca, rondaría los cuarenta años. Además, en su cuerpo se descubrieron puñaladas; así como señales de golpes, según informó La Diaria y confirmó El Observador.

Alrededor de las 9 horas del pasado jueves, la Prefectura de Trouville recibió un llamado de un particular que le informaba sobre la presencia de restos humanos en las aguas del Río de la Plata, en la zona de la Rambla República Argentina y calle Paraguay. Prefectura arribó a la ubicación, constató la información y removió el cuerpo mutilado.

El caso está a cargo de la Fiscal Letrada Penal de Montevideo de Homicidios de 3° Turno, Adriana Edelman, y en la investigación está trabajando el departamento de Delitos Complejos de la Policía.