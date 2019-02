Qué ver esta noche de San Valentín según tu estado sentimental

Para los recién enamorados

Como si fuera la primera vez

Ya es un clásico y hasta puede sonar repetitivo mencionarla cada vez que llega San Valentín y hay que ponerse a hablar de romance, pero esta película dirigida por Peter Segal tiene la particularidad de tener una trama simple, semifantástica y que puede ser apropiada por varias generaciones. La historia de cómo Henry debe enamorar cada día a la desmemoriada Lucy es, además, uno de los ejemplos de que las películas de Adam Sandler también pueden ser tolerables. Está en HBO GO.

Carol

Todd Haynes, Patricia Highsmith, Rooney Mara y Cate Blanchett se unen en esta película que estuvo nominada al Oscar en 2016 y que figura en este listado por su apasionado y también triste romance entre una mujer de clase alta, casada y aburrida con su vida, y una empleada de una tienda que tampoco ha tenido demasiada suerte en el amor. Un relato de alegrías escondidas y tristezas aplacadas sumamente emotivo que se puede encontrar en Netflix.

Love

El amor puede ser maravilloso, pero también puede doler, ser tormentoso y lastimar. Eso lo saben bien los personajes de Love, que se quieren un montón, pero también, a veces, se odian un poco. Gus y Mickey, los protagonistas de esta serie original de Netflix, demuestran a lo largo de tres temporadas que a pesar de que el idilio romántico dura poco, las relaciones se pueden construir contra todos los obstáculos que se presenten. Funciona, en parte, como una advertencia.

Para los recién separados

Loco y estúpido amor

El amor en todas las etapas de vida es el nucleo de está película protagonizada por Steve Carrell, Julianne Moore y Emma Stone, que fue un pequeño éxito del cine independiente el año de su estreno (2011). A partir de tres relaciones –un matrimonio en crisis, una pareja joven y un niño enamorado de su niñera–, esta producción logra reconciliar al espectador con el concepto del amor imperfecto e irregular, lo que la hace ideal para momentos de ruptura. Está en Netflix.

Her

Después de una relación longeva que se terminó, Theodore (Joaquín Phoenix) está perdido y reacio a emprender la búsqueda de una nueva pareja. Sin embargo, en su camino se cruza Samantha, de quien se enamora. El problema –si es un problema– es que ella no es una mujer real, sino un software. Her puede ser leída como una radiografía de las relaciones en épocas de hiperconectividad, pero es también una hermosa y extraña historia de amor posrupturas. En Claro Video.

Girls

Fue la gran comedia dramática de HBO durante años y, ahora que terminó, se puede ver de manera completa para volver a ver las aventuras y desventuras amorosas de Hanna Horvath y el resto de las treintañeras neoyorquinas que la rodean. Durante las seis temporadas de la serie, las rupturas amorosas y sus consecuencias –y posteriores recuperaciones– están a la orden del día. Por eso, una maratón en HBO GO puede ser ideal para quienes prefieran dejar de lado a San Valentín.

Para los que están en la búsqueda

Blue Jay

Es en un supermercado y de golpe, sin aviso. Ambos se encuentran después de años sin verse, después de un noviazgo adolescente que pasó casi sin pena ni gloria. Sin embargo, ahora se dan cuenta de que se buscaban sin saberlo. Esta es la premisa de Blue Jay, una película que tiene a Sarah Paulson y a Mark Duplass en la piel de estos dos enamorados desencontrados, que pasarán una tarde entera recordando viejas épocas. Está en Netflix.

Antes del amanecer

Con el encuentro fortuito de Jesse y Celine en un tren con destino a Viena comenzó, en 1995, una de las trilogías más celebradas del cine independiente. Dirigida por Richard Linklater y protagonizada por Ethan Hawke y Julie Delpy, Antes del amanecer sustenta toda su historia en los diálogos de sus dos protagonistas, que paseando por las calles de la capital austrícaca se exploran, descubren y enamoran en un día. Este filme (y sus secuelas) se pueden ver en HBO GO.

The end of the f***ing world

James y Alissa están buscando algo, pero no saben qué. Por eso se escapan de sus respectivas casas y, juntos, emprenden un viaje de violencia y música a través de la campiña inglesa. Pasando por algunas experiencias límite y otras más divertidas, durante los ocho breves capítulos de esta serie de Netflix estrenada a principios de 2018, ambos descubren que en realidad el escape fue una excusa para comprender, finalmente, que lo que buscaban estaba ahí nomás, a su lado.