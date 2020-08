Quién es "El Dipy", el favorito de los futbolistas que enfrenta al gobierno argentino

¿Por qué todos hablan de él? ¿Quién es El Dipy?

David Adrián Martínez nació en Argentina en 1988, y algunos años atrás comenzó su camino a la fama de la mano de la cumbia. Según recuerda el portal Big Bang News, sin embargo, no siempre fue un exitoso cantante, y asegura que antes de lograr éxito con sus canciones "se ganaba la vida como DJ en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires".

En una de las fiestas en las que participaba, recuerda el portal, conoció a Sergio “Fideo” Galván y juntos crearon la banda El empuje. Así, entre 2006 y 2009 fueron banda y luego El Dipy se decidió a jugarse como solista.

Una historia de amor mediática, el pasaje por programas de espectáculos una y otra vez, y la llegada a Showmatch hicieron que su nombre fuera moneda corriente pocos años atrás en los medios argentinos.

Y en los últimos días El Dipy volvió a estar en todos lados. Primero porque con su canción Par-tusa (que toma la canción Tusa de Karol G y Nicky Minaj) puso a bailar a todo el plantel del PSG.

Pero además, el cantante no se limita a la música y la participación en programas de farándula.

En los últimos tiempos no ha tenido dudas en cuestionar las medidas de cuarentena que lleva adelante el gobierno de Alberto Fernández y también cruzó al actor Pablo Echarri por su apoyo al gobierno.

El actor tuiteó sobre sus dichos y su actitud después de una entrevista que dio el cantante a Viviana Canosa en televisión.

Antes también habían intercambiado tuits sobre el lenguaje inclusivo, en el que después de un comentario del Dipy, molesto sobre la forma de hablar de algunos jóvenes, Echarri le dijo "ortiva".

En serio " LES PIBIS"?

En serio nos vamos a bancar esto? En serio somos tan pelotudos?

Diganme viejo choto, quedaste en el tiempo, todo lo que quieran, pero esto no me lo banco. No asi no pic.twitter.com/L2ZU7XmFHj