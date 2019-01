Quién es Greta Thunberg, la adolescente sueca que falta un día a la semana a la escuela para protestar contra el cambio climático

"No quiero que tengas esperanza, quiero que entres en pánico. Quiero que sientas el miedo que siento todos los días y luego quiero que actúes".

La frase es de Greta Thunberg, una joven sueca de 16 años quien desde hace un año lidera un movimiento juvenil en Europa que no tiene que ver con películas de superhéroes ni ídolos del pop.

Tiene que ver con el planeta y el cambio climático.

Y todo comenzó cuando dejó de ir al colegio un día a la semana para protestar contra el gobierno -o los gobiernos- por su accionar contra el calentamiento global.

Esta semana, después de atravesar Europa en tren y dormir en una carpa en medio de la gélida ciudad suiza de Davos, Thunberg habló frente a los líderes del mundo que se reúnen cada año en el marco del Foro Económico Mundial.

"Nuestra casa está en llamas. Estoy acá para decirles que nuestro hogar está ardiendo", leyó Thunberg.

Getty Images Su protesta comenzó en agosto de 2018 frente al Parlamento sueco.

Siguiendo su ejemplo, la semana pasada miles de estudiantes marcharon en Berlín para exigir más medidas para evitar el calentamiento global.

En esa misma semana, 12.000 adolescentes se movilizaron en Bruselas, donde se encuentra la sede de la Unión Europea, para exigir lo mismo.

Pero, ¿quién es Greta Thunberg y de dónde salió su empeño de exigir un mundo más verde?

Huelga en la escuela

Antes del 20 de agosto de 2018, Greta Thunberg era una niña de 15 años que asistía al colegio, como la mayoría de adolescentes en su país, en la ciudad de Estocolmo.

Sin embargo, Suecia tuvo el año pasado un verano bastante problemático: una ola de calor afectó a gran parte del país nórdico, lo que originó cerca de 50 incendios forestales que arrasaron con 20.000 hectáreas.

Para Thunberg, ese panorama de fuego y calor fue demasiado.

El 20 de agosto, en vez de ir al colegio como era costumbre, se paró delante del Parlamento sueco y anunció que no iba a regresar hasta que la escucharan.

Getty Images Su idea se ha replicado en cerca de 270 ciudades alrededor del mundo.

"Estoy protestando sobre el cambio climático, porque a nadie parece importarle lo que está ocurriendo. Nadie parece estar haciendo algo", le dijo Thunberg a la BBC en ese momento.

"Sé que mis padres quieren que vuelva al colegio, pero también entienden lo que estoy haciendo aquí", añadió.

Tras las elecciones generales suecas del 9 de septiembre, Thunberg volvió a las aulas pero solo cuatro días a la semana. Todos los viernes se salta sus clases y continúa con su protesta.

Su empeño atrajo la atención global. Miles de organizaciones ambientales respaldaron su llamado y ha sido invitada a hablar en eventos como la Cumbre sobre Cambio Climático (COP24), que se realizó en Polonia en diciembre pasado.

Movimiento

Según medios como The Guardian y The New York Times, la idea de no asistir a clases los viernes para protestar y concientizar sobre el problema del cambio climático impulsada por Thunberg se ha replicado en cerca de 270 ciudades alrededor del mundo.

Getty Images Greta ha señalado que continuará con su protesta hasta que Suecia esté cumpliendo con los lineamientos del Acuerdo de Paris.

"Nunca pensé que esto se iba a convertir en algo tan grande. Ahora está en los cinco continentes. Es increíble", le dijo al diario The New York Times.

Pero más allá de su mensaje, Thunberg quiere darse conocer por sus acciones. Por ejemplo, no viaja en avión y llamó la atención de los ejecutivos que se trasladaron a Suiza en sus jets privados.

"Creo que es un poco de hipocresía viajar en jet privados a un lugar donde van a hablar sobre la crisis del clima. Los escucho decir 'Esto nos importa mucho', pero no es así", le explicó a la agencia de noticias AP durante una entrevista.

Pero fue durante su conferencia en Davos donde confrontó más abiertamente a las personas más poderosas del planeta.

"Algunas personas, algunas empresas, saben exactamente qué valores intransferibles han sacrificado para continuar produciendo cantidades inimaginables de dinero. Y creo que muchos de ustedes pertenecen a ese grupo", dijo.

Por ahora, el deseo de la joven sueca es continuar con su huelga de faltar al colegio los viernes para protestar en el parlamento de su país, hasta que Suecia esté en línea con el Acuerdo de París sobre cambio climático.

