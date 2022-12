¿Quién es Sofía Martínez, la periodista que emocionó a Messi con un mensaje en plena entrevista?

"Lo último que te voy a decir no es una pregunta". Así cerró la periodista argentina Sofía Martínez una entrevista con Lionel Messi en zona mixta después de la goleada albiceleste ante Croacia por las semifinales del Mundial de Qatar 2022.

Después, Martínez se despachó con un largo mensaje que generó en Messi una tierna mirada al recibir su larga serie de halagos.

"Se viene la final de la copa y quiero decirte que, más allá del resultado, hay algo que no te lo va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos. De verdad te lo digo. No hay nene que no tenga tu remera que no sea la original, la trucha o la imaginaria; de verdad marcaste la vida de todos y eso es para mí más grande que cualquier Copa del Mundo. Y eso no te lo va a sacar nadie. Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente, ojalá te lo lleves en el corazón porque eso creo que es más importante que una Copa del Mundo. Así que muchísimas gracias, capitán", le dijo la periodista para la Televisión Pública argentina.

Martínez, según su cuenta de Instagram, trabaja para ESPN, los programas radiales Perros de la Calle y UPClub y La Chiquita para NBA Latinoamérica. Tiene 357 mil seguidores.

Su pareja es Diego Leuco, también periodista.

Esta fue la pregunta-halago de la comunicadora y la respuesta de Messi.

Más allá de agradecer el elogio recibido, Messi hizo una reflexión interesante al decir que en la final del domingo todo puede pasar porque "es fútbol", pero también dijo que de un tiempo a esta parte el hincha argentino promedio dejó de analizar todo en base a resultados y ahora es capaz de valorar lo conseguido a través de los procesos de trabajo.

"Lo bueno es que creo que los argentinos aprendimos un poco de eso, que no solo es el resultado sino el camino recorrido. Antes se valoraba mucho por el ganar o perder y hoy valora otras cosas", reflexionó el crack argentino.