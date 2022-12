Qué va a hacer Luis Suarez después del Mundial de Qatar 2022 con la selección uruguaya

Luis Suárez se despidió de la Copa del Mundo de la forma que menos quería. Sentado en el banco (fue sustituido a los 66 minutos), llorando de tristeza en los últimos minutos del partido de la selección uruguaya contra Ghana por la tercera fecha de Grupo H del Mundial Qatar 2022. Desde ese lugar el delantero que cumple 36 años en enero se enteró del gol de Corea del Sur frente a Portugal que finalmente dejó eliminado a Uruguay.

Así terminó el cuarto y último Mundial de Suárez. ¿Habrá sido su último partido con la selección?

El delantero regresó a Uruguay después de 16 años en Europa, tras quedar libre en Atlético de Madrid, para jugar tres meses en Nacional y así prepararse para el Mundial. El final de la incursión por el club que lo formó fue de cuento: marcó un golazo en el clásico contra Peñarol y se coronó Campeón Uruguayo.

EFE/EPA/Mohamed Messara Suárez en el banco, últimos minutos del partido contra Ghana

En una entrevista exclusiva que brindó a Referí, Suárez contó cómo vivía los días previos a Qatar 2022: “Me preparo de la forma del jugador con experiencia, del jugador que quiere estar bien físicamente, futbolísticamente, y disfrutarlo. Es mi último Mundial, lo voy a disfrutar muchísimo, desde donde me toque estar: si me toca jugar hasta que me de y si me toca en el banco ayudar, pero disfrutarlo porque es el último, que mis hijos disfruten de ese momento. Y los uruguayos también tienen que disfrutar este Mundial porque hace muchos años que Uruguay no va a cuatro mundiales seguidos; debemos sentirnos orgullosos de esta generación de jugadores”, indicó el futbolista.

El 11 de noviembre, cuando la delegación celeste se fue de Montevideo y ante la pregunta de si vivía diferente este Mundial por ser el último que jugará, dijo: "Sí, obviamente. Voy más con la ilusión de disfrutar, que a veces en los otros Mundiales no se disfruta tanto. Para mí es especial por ser el último", explicó.

Antes de llegar a Nacional, Suárez tuvo ofertas de clubes de España, Holanda, México y Estados Unidos.

Se informó que su futuro estaba en Los Ángeles Galaxy a partir de enero. Después del Mundial se conoció un interés del fútbol australiano.

El diario Code Sports de aquel país informó: "La superestrella uruguaya Luis Suárez está en negociaciones con los directivos de la A-League masculina para jugar en ese país a partir del mes próximo". El medio citó declaraciones de Danny Townsed, el CEO de las Ligas Profesionales de Australia: "Hemos estado en conversaciones con él hace ya seis meses y su punto inicial era que no quería decidir su futuro hasta la Copa del Mundo. Después de eso, su gente estuvo en contacto con nosotros y tuvimos ya varias conversaciones".

Instagram Suárez entrenando en su complejo LS

En las últimas horas resurgió una chance de México, que estuvo en carpeta antes de volver a Nacional. El poderoso Cruz Azul es el club que está interesado en los goles del Pistolero.

Mientras tanto, después de pasar unos días de vacaciones en una paradisíaca isla junto a su familia, Suárez regresó a Uruguay y está entrenando en su complejo, mientras resuelve dónde continuará su carrera.

Por otra parte, si bien dijo que el de Qatar era su último Mundial, no dijo que iba a dejar de jugar en la selección. El inicio de las Eliminatorias para el Mundial de Canadá/Estados Unidos/México 2026 está prevista para marzo y no es una utopía pensar en su participación.

La decisión tiene que tomarla el propio Luis Suárez, aunque para eso también hay que esperar la decisión de la AUF sobre quién será el técnico de la celeste.