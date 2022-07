Quiénes son los "terroristas nórdicos" que Turquía pide que sean extraditados como condición para la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN

La Alianza del Atlántico Norte (OTAN) ha iniciado formalmente el proceso para incorporar a Suecia y Finlandia, luego de que ambas naciones nórdicas solicitaran su ingreso a la alianza militar después de que Rusia lanzara su guerra en Ucrania.

Getty Images Turquía fue el único miembro de la OTAN que objetó el ingreso de los dos países nórdicos.

Turquía fue el único de los 30 estados miembros de la OTAN que bloqueó sus candidaturas hasta que los dos países aceptaron una serie de exigencias, entre ellas la entrega de más de 70 personas calificadas por su presidente como terroristas.

En un memorando firmado en la cumbre de la OTAN de la semana pasada en Madrid, Finlandia y Suecia acordaron abordar las "solicitudes de deportación o extradición pendientes de Turquía de sospechosos de terrorismo de forma rápida y exhaustiva", con "marcos jurídicos bilaterales para facilitar la extradición".El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo que Suecia había prometido extraditar a 73 "terroristas" y que ya había enviado a tres o cuatro de ellos. El diario progubernamental turco Hurriyet publicó una lista de 45 personas, de las cuales 33 se le reclaman a Suecia y 12 a Finlandia.Aunque los líderes de las dos naciones nórdicas dicen que se están tomando el asunto en serio, en última instancia la extradición depende de los tribunales y no de los políticos.

Pero ¿a quién quiere Turquía y quién podría ser deportado a Ankara?

El gobieron turco está especialmente interesado en la entrega de personas que considera vinculadas al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), calificado como grupo terrorista por la Unión Europea (UE), Estados Unidos y Reino Unido.

También persigue a los seguidores del clérigo turco exiliado Fethullah Gulen, a quien culpa de un golpe de Estado fallido contra el presidente Erdogan en 2016.

La BBC ha hablado con tres de las personas buscadas por Turquía.

Bulent Kenes: periodista

Durante años, fue redactor jefe de Today's Zaman, uno de los principales diarios en lengua inglesa de Turquía, antes de su cierre en 2016. Ahora vive exiliado en Estocolmo.

Las autoridades turcas lo acusan de formar parte del movimiento Gulen, o lo que ellos llaman la Organización Terrorista Fethullah (Feto). Esta organización es conocida por su red de escuelas y no se considera un grupo terrorista en la UE, Reino Unido o EE.UU.

Bulent Kenes Bulent dice que no está afiliado a ninguna organización.

Kenes dijo que se convirtió en un objetivo por sus críticas abiertas al presidente Erdogan y se enfrentó a acusaciones de conspirar para derrocar al gobierno: "Todas las acusaciones son falsas. Soy un periodista independiente que no está afiliado a ninguna organización".

En 2015 se le impuso una pena de prisión suspendida por "insultar al presidente" en un tuit en el que decía que la difunta madre de Erdogan se avergonzaría de él.

Insultar al presidente Erdogan sigue siendo una acusación común hoy en día, con 17 periodistas y caricaturistas juzgados en los tres primeros meses de 2022, según la organización independiente turca Bianet.

Bulent Kenes cree que se ha convertido en una moneda de cambio entre Erdogan y Suecia en las negociaciones de la OTAN.

No teme especialmente ser extraditado, ya que eso sería -en sus palabras- una "traición a los propios valores de Suecia" de democracia y protección de los disidentes.

"Esto no es una prueba para el régimen de Erdogan... es una prueba para las autoridades suecas", dijo.

Fatih: "pirómano reformado"

Otros integrantes de la lista de Turquía son mucho menos destacados. Fatih, un kurdo finlandés, formó parte de un grupo de cinco jóvenes que incendiaron la puerta de la embajada turca en 2008.

Ahora, propietario de un negocio y empresario de 37 años, le dijo a la BBC que se arrepiente de lo que había hecho: "En aquella época, mi vida estaba desordenada, tenía muchos tipos de problemas".

Le sorprendió encontrar su nombre en la lista, ya que hace tiempo que terminó de cumplir una condena condicional de 14 meses y pagó una indemnización a la embajada.

Las autoridades finlandesas le concedieron la ciudadanía hace unos años y consideraron cerrado el caso de la embajada, dijo.

AFP Una persona resultó herida en el ataque contra la embajada turca en Finlandia en 2008.

Turquía le acusa de ser miembro del PKK, que reclama un mayor autogobierno kurdo y está implicado en una lucha armada con el Estado turco.

Fatih dijo que no tiene ningún vínculo ni conexión ideológica con el PKK, y que cree que se le persigue únicamente por su origen kurdo.

Los kurdos representan entre el 15 y el 20% de la población turca, pero han sufrido persecución en Turquía durante generaciones.

El gobierno de Ankara está intentando prohibir el partido prokurdo HDP, el tercero más grande del parlamento.

Aunque Fatih no cree que vaya a ser extraditado como ciudadano finlandés, teme el acoso de la comunidad turca local o una posible detención en el extranjero a petición de Turquía.

Dijo que le entristece mucho que Finlandia tenga que "luchar por él".

Aysen Furhoff: la profesora que huyó

Aysen Furhoff llegó a Suecia tras cumplir cinco años de condena a cadena perpetua en Turquía por intentar "subvertir el orden constitucional" cuando tenía 17 años y era miembro del Partido Comunista turco. Dice que le ofrecieron protección en Suecia tras ser torturada en la cárcel.

Ahora, con 45 años, vive en Estocolmo con su marido y su hija y trabaja como profesora, e insiste en que ya no está involucrada en la política turca.

Asyen Furhoff Aysen Furhoff dijo estar decepcionada con la decisión sueca de alcanzar un acuerdo con Erdogan.

"Dejé Turquía hace 20 años. Si me envían allí, no les serviré de nada. Todos los que conozco están muertos o en prisión. Por eso me sorprendió estar en la lista: ¿quién soy yo para ellos?".

Furhoff dice que también está siendo procesada en Turquía por ser miembro del PKK y reconoce haber colaborado con ellos durante tres meses hace unos 25 años.

Aunque ya no simpatiza con el PKK, niega que sea un grupo terrorista y cree que debería formar parte de las discusiones para una paz negociada en Turquía.

Citando la legislación sueca, no le preocupa la extradición, pero le cuesta creer que pueda ser un caso importante para Ankara.

Obstáculos a la extradición

Los requisitos legales de Suecia y Finlandia dificultan enormemente la extradición a Turquía:

Un tribunal independiente tiene la última palabra sobre la extradición, no los políticos.

Los ciudadanos de Suecia y Finlandia no pueden ser extraditados.

Los ciudadanos extranjeros pueden ser extraditados, pero solo si los casos se ajustan al Convenio Europeo de Extradición.

No se permite la extradición por delitos políticos o a países donde las personas corren el riesgo de ser perseguidas.

Los presuntos delitos deben ser considerados como tales en Suecia o Finlandia.

Según el periódico sueco Dagens Nyheter, de los 33 nombres suecos que aparecen en los medios de comunicación turcos, 19 ya han sido rechazados para su extradición por el Tribunal Supremo de Estocolmo.

"No podemos revisar casos anteriores que ya han sido procesados", dijo el presidente del Tribunal Supremo, Anders Eka.

Finlandia ha extraditado a dos personas a Turquía de entre más de una docena de solicitudes en la última década. El Ministerio de Justicia afirma que no se han recibido nuevas solicitudes y ha prometido a la comunidad kurda que no habrá cambios en la ley.

Posible reacción

Si se rechazan las demandas de Turquía, este país podría retirar su apoyo a la adhesión de los países nórdicos a la OTAN, afirma Murat Yesiltas, del grupo de expertos progubernamental Seta.

Getty Images Erdogan en la cumbre de la OTAN la semana pasada en Madrid.

Los parlamentos de los 30 países de la OTAN deberán aprobar la adhesión de Suecia y Finlandia, lo que incluye a los legisladores turcos. Por ello, Yesiltas advierte que también se trata de la "dignidad del parlamento turco".

Otros comentaristas sugieren que la presión de Ankara para la extradición puede ser una estrategia de reelección de Erdogan, o una herramienta para ayudar a conseguir una venta de armas de EE.UU.

Hay pocas posibilidades de que Suecia o Finlandia entreguen pronto a alguien de la lista.

Un antiguo miembro del PKK que figura en la lista, Cemil Aygan, ha sido objeto de una petición de extradición por parte de Turquía en el pasado, pero cree que el Tribunal Supremo de Suecia se interpondrá en su camino.

"Si Suecia me entregara, mi vida se acabaría", declaró a la cadena pública SVT.

