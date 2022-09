Quiso abortar a las 35 semanas, el bebé nació vivo pero murió por omisión de asistencia

Para intentar el aborto, la pareja alquiló una cabaña en una calle arbolada del balneario Playa Hermosa. Era una decisión que habían tomado los dos. Decidieron que no querían tener el hijo que ella estaba gestando, razón por la que consumió misoprostol el 21 de marzo de 2021. Lo hicieron al margen de la ley, que solo permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas. La pareja había superado ese plazo: cursaba la semana 35 cuando hicieron el intento de aborto. El bebé nació con vida y murió horas después. El juez de Maldonado Sebastián Amor los condenó por homicidio muy especialmente agravado y por eso hoy sobre ambos recae la pena de 13 años de prisión.

Según el magistrado, por acción u omisión mataron al niño, que nació con vida. Medía más de 40 centímetros y pesó 2 kilos y 500 gramos. Si bien la pareja quería abortar, solo logró acelerar el parto. Después de eso, según recoge la sentencia a la que accedió El Observador, cortaron el cordón umbilical y envolvieron al niño en toallas cubriéndole la cara.

Más tarde, fueron a atenderse ellos a un centro de salud y dejaron al bebé solo con la puerta de la cabaña cerrada. "¿Si los imputados no tenían intención de matar al niño y solo querían provocar el aborto, por qué cuando concurren al hospital no se llevaron al niño para que éste recibiera atención medica?", se preguntó el juez.

La perito del caso determinó que si el bebé hubiera recibido atención médica podría haber sobrevivido. "Puede afirmarse que la intención de dejar al niño en la cabaña tenía como propósito darle muerte", expresó el magistrado.

Además, en determinado momento el padre llamó a la policía, pero no alertó a los efectivos que había nacido un niño en la cabaña. Este hecho para el juez refuerza la teoría de que quisieron matarlo, puesto que si no hubieran pedido que le brindaran asistencia. Tampoco se les permitió el ingreso a la cabaña ese día, razón por la que fueron al otro día (22 de marzo) con una orden de allanamiento y encontraron al bebé muerto.

"Si su intención era solo provocar un aborto, la actitud asumida por estos de dejar a un niño recién nacido (que no sabían si estaba vivo o muerto) tapado con toallas, y sin recibir atención médica por más de 10 horas, es una actitud incompatible con esa sola intención", zanjó.

Según supo El Observador, los abogados defensores del padre apelarán la decisión judicial. Durante el juicio oral alegaron que él creía que estaba participando en una interrupción sobre un embarazo de 18 a 20 semanas y por tanto la expectativa de vida al momento de la expulsión para el eran nulas. Hicieron énfasis en que él no tenía intención de dar muerte.

La defensa de la madre se amparó en que tuvo mala atención médica durante el embarazo –cosa que para el juez no es excusa– y que ni siquiera se realizó una ecografía, razón por la que no sabía cuántas semanas de gestación tenía, pero presumía que pocas. Incluso presentaron tres testigos que alegaron que no se notaba que estaba embarazada. El padre no entró a ninguna de las consultas.