Rabobank proyecta una fuerte recuperación para la lana

En su pronóstico sobre precios de lana e hilados, el banco Rabobank, de origen holandés, señaló que espera una recuperación en la demanda mundial por lanas e hilados, pudiendo alcanzar hasta US$ 11,80 por kilo base limpia, durante el próximo año.

De no mediar factores negativos –como un empeoramiento en el empuje de la pandemia en el mundo–, Rabobank prevé que el Indicador de Mercados del Este (IME) se ubique en el rango entre US$ 10,70 a US$ 11,80 por kilo base limpia, sobre junio de 2022.

Según comentó el analista de mercados de Rabobank, Dennis Voznesenski, los indicadores internacionales de demanda por lana son muy auspiciosos.

“Estos factores están teniendo impacto en el precio de otras fibras, como el algodón, mientras que las fibras sintéticas derivadas del petróleo también han sido parte del boom de precios de las materias primas”, agregó.

El analista de Rabobank comentó que, hasta el momento, los precios de la lana no participaron de la auge de precios de los commodities (muchos de los que alcanzaron máximos de los últimos siete años).

El IME está 27 centavos de dólar por encima del precio en enero de 2021 y recientemente llegó a los US$ 10,33 por kilo base limpia, por primera vez en 2021.

Las lanas super finas han sido las más beneficiadas con las subas de precios, frente a aquellas más gruesas, recuperándose de las caídas de un año atrás e incluso superando actualmente los valores de principios de 2020. Un ejemplo son las lanas de 17 micras, que subieron 88% desde los mínimos de setiembre pasado.

Las mejoras en las ventas en mercados finales clave, particularmente para prendas de punto y para prendas con las mejoras asociadas al sentimiento del consumidor, que fue largamente por debajo de la tendencia alcista, dijo.

“Hay algunas señales positivas ahí”, consideró Voznesenski. “Pero, en general, nosotros esperamos que sea una lenta pero sostenida recuperación de los precios de la lana”, concluyó el analista de Rabobank.