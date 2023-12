Rafa Nadal: "No me veo jugando mucho tiempo"

Rafa Nadal se presentó en el centro de la ciudad de Brisbane, en el Queen Street Mall, donde se tomó fotos y firmó varios autógrafos a sus fanáticos y a su vez respondió algunas preguntas en base a sus sensaciones de su regreso a las pistas, tras un año después de sufrir su lesión en el Australia Open en 2022, y aseguró que no se ve jugando por mucho tiempo.

🙏🏻 Rafa Nadal, esperanzado en su regreso, pero cauto:



"Nada es imposible, pero solo estar aquí ya es una victoria". pic.twitter.com/wDdYpc0Ag3 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 29, 2023

"Me siento bien, mucho mejor de lo que esperaba hace un mes. No me puedo quejar", comenzó narrando Rafa. "Va a a ser un proceso duro al principio. Al final, llevo un año sin estar en una pista de tenis. He practicado durante el último mes a una buena intensidad. No digo que haya nada imposible, pero simplemente estar aquí es una victoria", comentó sobre sus dificultades en base a su vuelta.

"Necesito afrontar este proceso aceptando la adversidad, sabiendo que las cosas no serán perfectas al inicio. Tengo que mantener la actitud adecuada y el espíritu de trabajo cada día", manifestó el mallorquín.

En base a lo que queda de su carrera, señaló: "No soy un jugador que intente predecir qué tipo de cosas pueden ocurrir a corto plazo, y es más complicado todavía hacerlo a medio plazo. Tampoco me fijo objetivos a muy largo plazo, porque no me veo jugando durante mucho tiempo. Quiero intentar darme la oportunidad de ser más competitivo conforme avance la temporada", apuntó.

En referencia a lo que más extrañó en este año de inactividad, Nadal dijo: "Cuando no puede competir echas de menos la competición, los aficionados, jugar en los mejores estadios, salir y ver la pista llena. Lo que más extrañé probablemente fue la sensación de que estás listo para competir, que te sientes listo para disfrutar e intentarlo", declaró.

Para finalizar, remarcó el constante apoyo de los aficionados: "En los momentos en que las cosas no van bien, por supuesto que el apoyo de la gente ayuda a seguir adelante. Me siento muy afortunado de haber recibido un gran apoyo en todos los sitios y Australia siempre ha sido un lugar muy especial para mí. He vivido momentos inolvidables aquí y espero con ansia pasar otro año más así aquí", sentenció Rafa.