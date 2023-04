Pese que se "dedica a la política nacional", Raffo se mantiene al frente de los blancos en Montevideo y dirigentes piden definir estrategia

Laura Raffo, la excandidata a la Intendencia de Montevideo (IM) a la que los blancos habían apostado para una nueva contienda capitalina en 2025, desató el debate en la interna del Partido Nacional cuando decidió abocarse a la política nacional con el espaldarazo del Herrerismo. La economista reafirmó este jueves en Durazno su continuidad al frente de la Departamental blanca, aunque en la estructura de dirigentes locales se suman voces que piden definir la estrategia estrategia electoral en el bastión más poblado del país.

El sector Por La Patria del senador Jorge Gandini quedó solo en su reclamo para renovar la conducción de la Departamental, que a su entender había quedado "acéfala" por las incursiones de Raffo más allá de Montevideo.

"El plan era 'potenciemos a Laura Raffo'. Hagamos un trabajo de cinco años detrás de ella y esperemos que los colorados pongan un candidato, Cabildo otro y vamos detrás de un lema todos juntos'", había afirmado Gandini en marzo en Diamante FM, mientras que su diputado Álvaro Viviano consideró en Twitter que, más allá de las "legítimas" aspiraciones de la economista, el órgano había quedado "acéfalo" y añadió: "Que venga otra conducción".

Raffo contestó este jueves en una recorrida por Durazno, cuando dijo a Telemundo: “Si cada uno de los dirigentes del Partido Nacional tuviéramos que renunciar a nuestros cargos por estar escuchando a la gente, que es nuestro trabajo, sería poco lógico”.

En esa línea se mantienen hoy los dirigentes de la 71, a sabiendas de que, por la vía de los hechos, Raffo dará un paso al costado de la Departamental el día en que se oficialice su candidatura.

El diputado Pedro Jisdonian, del sector de Álvaro Delgado –quien se encamina a ser el contrincante en la interna blanca– reivindicó que "la Departamental es un órgano muy importante para el trabajo político en Montevideo", y que la nueva proyección nacional de la excandidata "amerita que por lo menos exista una nueva reunión para evaluar cómo sigue" y "si estamos dispuestos a mantener la estructura actual".

Leonardo Carreño

Laura Raffo tuvo un perfil alto durante las negociaciones por el préstamo BID

Jisdonian, que es uno de los vicepresidentes de la Departamental, no se alineó a la postura de su correligionario respecto a que el órgano esté "acéfalo", aunque recordó que "hace bastante tiempo no hay reuniones y es importante tener una reunión para saber cómo seguir", dijo a El Observador.

Su edil en la Junta Departamental capitalina, Diego Rodríguez, compartió que los blancos en Montevideo "necesitan replantearse hacia dónde tienen que ir". "Son legítimas las aspiraciones de Laura, pero obviamente hay que ver de acá para adelante cómo se enmarca hacia las departamentales, porque sino salimos a buscar un candidato para Montevideo a último momento y no se le da la prioridad que merece. Es hora de que el Partido mire más a la capital", sostuvo.

"Hay que reunirse nuevamente y charlar cómo vamos a seguir, consultar a la presidenta (de la Departamental) cuál es su visión del tema", señaló en tanto el diputado Gabriel Gianoli, del Espacio 40 que tiene como referente a Javier García. "Habrá que ver qué decisión toma Laura, si continuará, que en la medida que sea candidata tendrá mucha tarea. Estas cosas se deben dirimir en los órganos que corresponde, y si tienen un planteo, no hacerlo en la prensa", cuestionó.

Algunos dirigentes sí plantean por lo bajo la poca frecuencia con que se reúne la Departamental con Raffo a la cabeza, que en otros momentos del período mantuvo un alto perfil en la capital, como lo fue durante las negociaciones por el préstamo BID para limpieza y saneamiento pretendido por la administración de Carolina Cosse. La dirigente alineó a la bancada en su negativa al endeudamiento y fue la cara más visible de la oposición, aunque a nivel departamental no logró consolidar un trabajo como coalición.

"Quizás sí hemos tenido pocos encuentros, y es responsabilidad de todos, mejorar la frecuencia", reconoció el diputado Gianoli. La Departamental se reunió por última vez a fines de febrero, para planificar el año.

Hasta mediados de 2021 –Raffo asumió en diciembre del 2020– la economista procuraba juntarse todas las semanas con concejales, ediles y alcaldes, aunque a partir de este año empezó a construir un "movimiento nacional" que la llevó a recorrer otros departamentos y sondear el apoyo de agrupaciones. "Sí, me estoy dedicando a la política nacional", dijo el 15 de abril durante una recorrida por Rivera.

Los alcaldes blancos Matilde Antía (Municipio CH) y Juan Pedro López (Municipio F), reivindican sin embargo su disposición para asesorar en diversos temas y hacer el nexo con otras autoridades en el gobierno.

Diputado herrerista: "A Gandini nadie le pidió que renuncie" al Directorio

El diputado herrerista Juan Martín Rodríguez, uno de los primeros en instalar el nombre de Raffo a mediados del año pasado en la agenda nacional, defendió el rol de la economista en la Departamental blanca: "Todo tiene su origen en una expresión de mi querido amigo Viviano, y yo soy de los que a los compañeros, en público, solamente elogios. Entre gente bien que somos, las cosas se tienen que hablar personalmente, no por la prensa", dijo a El Observador.

Rodríguez sostuvo que "Laura fue electa presidenta de la Departamental por el soberano partidario, la Convención Departamental, por lo que reclamar públicamente que se renuncie a un espacio político donde quien te ungió es un soberano partidario no deja de ser un intento de enmendarle la plana al máximo órgano soberano de Montevideo". El dirigente recordó que ninguno de los presidentes del Honorable Directorio del Partido que luego fueron candidatos, como Luis Lacalle Herrera, Jorge Larrañaga y Alberto Volonté, renunció hasta no oficializar su postulación.

"Si no se le exigió a compañeros de la talla de los que nombré, que se le reclame a Raffo me parece desmedido", declaró, y reprochó: "Jorge Gandini ha dicho que analizará si le piden ser candidato. Él es miembro del Directorio y nadie le pidió ni se le va a pedir que renuncie por eso. A Álvaro Delgado, un gran compañero que es parte del menú, tampoco. Ensañarse con Laura en el reclamo cuando a otros compañeros en situaciones tal vez análogas, me parece un poco descabellado", concluyó.