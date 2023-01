Ranking de salarios mínimos en América Latina para 2023: en qué puesto quedó Uruguay

Tras conocerse el ajuste del salario mínimo nacional, Uruguay se ubicó en el segundo lugar del ranking en América Latina. La última actualización dejó el sueldo mínimo (que se toma como indicador que sirve de pauta para el sector informal) en $ 21.106. El aumento para 2023 fue de 9%.

Para una gran cantidad de trabajadores en América Latina, el nuevo año trae consigo un reajuste del salario mínimo legal. Este es el caso de México, que a pesar de contar con un incremento del 20% del salario mínimo a partir de enero, éste representa casi la mitad del ingreso nominal garantizado por ley, por ejemplo, en Costa Rica.

Ranking de salarios mínimos

En diciembre de 2022, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció que el salario mínimo aumentaría de 172,87 a 207,44 pesos mexicanos por día, lo que equivale a unos 325 dólares estadounidenses por mes, según las estimaciones de Bloomberg Línea, basadas en la cotización del dólar vigente el 28 de diciembre. El gobierno de Brasil hizo lo propio, aumentando el salario mínimo un 9% hasta alcanzar los 1.320 reales, equivalentes a unos US$ 250. A pesar de este incremento, el ingreso mínimo legal de un trabajador brasileño sigue siendo uno de los más bajos de la región.

De los países analizados en esta infografía de Statista, Costa Rica cuenta con el salario mínimo más alto, que totaliza unos US$ 603 por mes en enero de 2023. Otros de los países latinoamericanos que garantizan un nivel de ingresos relativamente alto a los trabajadores son Uruguay, cuyo salario mínimo supera los 21.100 pesos uruguayos (unos US$ 540 por mes), y Chile, donde alcanza los 410.000 pesos chilenos (alrededor de US$ 475 mensuales). En Colombia rige un piso salarial de 1.160.000 pesos colombianos, lo que equivale a unos US$ 242, mientras que en Argentina la conversión del salario mínimo de 65.427 pesos argentinos a la moneda estadounidense arroja tan sólo unos US$ 189.

Estas estimaciones se basan en valores nominales, es decir, no están ajustadas en función del poder de compra ni el costo de vida en cada economía. Por lo tanto, la comparación puede parecer muchas veces injusta. Aun así, en esta región del mundo destaca Venezuela por su extrema diferencia con el resto, ya que su salario mínimo de 130 bolívares fuertes equivale a unos US$ 8.