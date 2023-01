Cuántos turistas llegaron al país y cuántos uruguayos viajaron al exterior en 2022

El turismo en Uruguay se acercó a los niveles prepandemia en 2022. Durante el año se destacó la presencia de argentinos. Sin embargo, los paraguayos fueron los que tuvieron el mayor gasto por persona y por día.

Tras dos temporadas marcadas por el covid-19, el Ministerio de Turismo volvió a publicar datos anuales de turismo emisivo y receptivo.

En 2022 ingresaron a Uruguay 2.466.929 visitantes que volcaron en total US$ 1.396,7 millones. La estadía promedio fue de 6,2 días, con un gasto por persona de US$ 566,2 y US$ 91,2 por día.

Montevideo fue el departamento que más visitantes recibió. Fueron 622.662, con un gasto de US$ 404 millones.

Luego se ubicó Punta del Este con 539.287 y el Litoral Termal con 501.246. Punta del Este tuvo una estadía promedio de 8,6 días con un gasto de US$ 1.138,8 por persona y de US$ 132,9 por día. El balneario fue la zona con más gasto promedio diario y por visitante.

Camila Casas

Punta del Este

Colonia recibió 309.185 viajeros que en total gastaron US$ US$ 66,3 millones.

En el desglose por rubros el alojamiento fue el que tuvo mayor incidencia con el 30,9% del total. El gasto fue de US$ 431,9 millones. Después se ubicó alimentación con US$ 394,6 millones, compras con US$ 188,2 millones y transporte con US$ 124,7 millones.

Dentro del gasto por alojamiento resaltó el de hoteles con US$ 204 millones.

Los argentinos fueron los que más prefirieron viajar a Uruguay. En total fueron 1.169.101 personas que dejaron en el país US$ 727,4 millones. La estadía promedio de los argentinos fue de 6,5 días con un gasto por visitante de US$ 622,3 y de US$ 96,1 por día. Durante el año también llegaron 603.401 uruguayos residentes en el exterior.

Desde Brasil arribaron 383.190 visitantes con un gasto total de US$ 274,9 millones. La estadía promedio por persona fue de 5,8 días y US$ 717,6. El mayor gasto por persona lo realizaron los paraguayos con US$ 1.196,9.

También llegaron visitantes de Chile, Norteamérica, resto de América y Europa.

La mayor cantidad de personas que llegó al país lo hizo por ocio y vacaciones.

En comparación con 2019, año previo a la pandemia la cantidad de turistas descendió 23%. Lo mismo ocurrió con el gasto total que disminuyó 20,5%.

Salidas al exterior

El Ministerio de Turismo también divulgó datos sobre turismo emisivo (de residentes en Uruguay con viajes al exterior).

Elena Boffetta / AFP

Buenos Aires

Durante 2022 salieron 2.383.901 residentes en Uruguay hacia el extranjero con un gasto total de US$ 1.140,7 millones. La mayor cantidad optó por Argentina. Hacia ese país viajaron 1.824.203 personas y gastaron US$ 658,9 millones. La estadía promedio de 5 días y US$ 361,2 por persona y US$ 72,9 al día.

El segundo destino elegido fue Brasil. Hacia allí partieron 391.073 personas que dejaron en ese país US$ 187 millones. La estadí

a fue mayor y llegó hasta 7,8 días. Se destinaron US$ 478,4 por persona y US$ 61,6 por día. Paraguay se ubicó en tercer lugar y recibió 25.678 residentes de Uruguay. Luego se ubicaron como destinos siguientes Chile, resto de América, Centro y Norteamérica y Europa.

En comparación con 2019 se registró un aumento del turismo emisivo de 8,4% en 2022. El gasto también tuvo un aumento, en este caso de 5%.