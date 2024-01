Recoba repasó cómo están las altas que maneja Nacional: Mejía, Palacios, los volantes y un tapado 

Álvaro Recoba, el entrenador de Nacional, dio este miércoles su primera conferencia de prensa del año y analizó el mercado de pases de los tricolores, con las posibles altas que maneja el club y también con las bajas que pueda sufrir.

“Estoy feliz de estar acá, contento, día a día, precisamos ganar. En Nacional precisás ganar siempre. Sé donde estoy, donde estoy dirigiendo”, dijo el Chino. “Nos van a mandar los resultados y es justo que sea así. Ahora arrancamos de cero y estoy convencido que nos va a ir bien”, señaló.

El DT fue consultado por distintos puestos y nombres, y contó cómo son las situaciones:

Foto: Leonardo Carreño.

Recoba en Nacional

Arqueros

“Es una de las posiciones en las que estamos buscando, yo personalmente, la gerencia deportiva, los Sebas Eguren y Taramasco, el Ale (el presidente Alejandro Balbi), José (Decurnex), en la parte dirigencial. Estamos intentando traer un arquero. Es una de las posiciones que queremos reforzar”.

“No quiere decir que Salva (Ichazo) se tenga que ir, lo que sí va a tener más competencia”, señaló. “Sabemos que Nacho (Ignacio Suárez) está en la sub 23 y no lo vamos a tener por un tiempo”.

“Se han tirado muchos nombres, yo sé con quiénes hemos hablado. Esperemos solucionarlo en estos días. Hoy está Salva, Facu (Machado), Diego Capdevila que se le hizo contrato, Bonilla que nos está dando una mano, y esperando cerrar un arquero más”.

La posibilidad del regreso de Luis Mejía

“Lo de Manotas, es un aquero que ya estuvo en Nacional. Hace un mes cuando me llamó uno de los representantes de él le dije que era uno de los arqueros que estaba en consideración y sigue estando en consideración”.

“Entre hoy, mañana o pasado lo vamos a resolver. Es una de las posibilidades”, agregó. “Hay dos o tres arqueros que nos interesan. Estamos tratando de traer lo mejor. (Mejía) ya jugó en Nacional, seguramente venga y se ponga la camiseta y juegue, como lo ha hecho. Hoy o mañana lo vamos a decidir".

Tiago Palacios

El Chino habló sobre el volante ofensivo de Montevideo City Torque. “Es un jugador que a mí me interesa. Lo que digo es que lo primero que tiene que pasar para que un jugador venga es que tenga ganas de venir, que este convencido a donde viene”.

Foto: Leonardo Carreño.

Tiago Palacios

“Con Tiago hablé, le di me devolución de lo que yo pensaba y esperaba. Se ha alargado un poco la situación (...) Tenemos la expectativa de que pueda venir, se está haciendo un esfuerzo importante. Si viene va a ser bienvenido, nos va a dar mucha más competencia”.

La salida de Yona Rodríguez y los puestos en los que busca refuerzos

“Yona yo no sé si ya es oficial que se fue. He tenido comunicación con él. Yo tenía las ganas y ni pensar que pensaba que podía ser un jugador que se podía quedar. Pero no se logró el acuerdo. Nadie es indispensable y yo no quiero que se vaya nadie. A él se le había terminado el contrato, se intentó y no se logró”.

"Es la posición que estamos buscando para reforzar: las básicas es un arquero y un mediocampista. Esas son las dos posiciones que hoy me urge intentar confirmarlas. Pero al mismo tiempo vamos despacio”.

“El año pasado yo dije que el 5 (de enero) teníamos que estar todos acá. Se ve que no la tenía muy clara yo, es la primera vez que dirijo… (risas). Yo estoy tratando de dar una mano, la gerencia, Ale, José, estamos tratando todos de buscar la mejor posibilidad de completar un plantel del que estoy sumamente satisfecho y si logramos esas altas estoy tranquilo”.

La posible salida del Colo Ramírez

"La realidad es que yo, como le dije, yo no voy a hacer nada para que el Colo se vaya, no le voy a facilitar la salida. Es el goleador del campeonato, me encantó la actitud que tuvo desde que llegamos nosotros, él como todos. No sé hoy a esta hora cuál es el destino de él pero sí que hay chances de que se vaya. Ahí podríamos pensar, que ya lo hemos pensado, posibilidades (de fichar jugadores de recambio), pero hasta que no suceda no podemos adelantarnos”.

L. CARREÑO

Colo Ramírez

"Si se va el Colo ya tenemos un delantero extranjero, sudamericano. Ya lo teníamos, pero en mi mente no está que el Colo se vaya. Se lo dije clarito a él: yo no voy a hacer nada para que te vayas".

La llegada de Haller y la “calidad” de Mauricio Pereyra

Recoba también habló de dos incorporaciones. “La traída de Rafa Haller nos da una competencia muy linda con Charly (Leandro Lozano)”, dijo sobre el lateral derecho.

“Lo de Mauri (Pereyra) es una incorporación que para mí es la sellada, que se anticipó a todos y se vino. Mirándolo en los entrenamientos, mi sensación es que nos va a dar mucho. Es el jugador diferente que hemos traído, nos va a dar un salto de calidad muy grande, porque nos va a potenciar al resto, tiene calidad, y está en un momento muy bueno".

Christian Oliva

“Oliva es una de las dos o tres posibilidades (para el mediocampo). Lo que pasa es que Oliva es del club y uno como que lo ve más fácil. Si realmente es Oliva, hay que hablar con él, que trate de solucionar y tendrá la posibilidad de hacerlo porque vuelve al club del que salió”.

El tapado: Rodrigo Fernández

Recoba también fue consultado por Rodrigo Fernández, volante uruguayo de 28 que juega en Santos de Brasil y que anteriormente lo hizo en Danubio y Guaraní de Paraguay, y que no ha sonado mucho en el período de pases.

Rodrigo Fernández

“Hablamos sí, no personalmente yo, pero hablamos y está ahí, cerquita”, dijo. “Es uno de los que hemos hablado”, agregó sobre otra de las tres opciones que maneja para el mediocampo. “Espero que entre hoy y mañana, o pasado mañana, tener ya claro o definido. Yo lo quería tener para el 5 (de enero)”.

¿Cuántos volantes quiere fichar, uno o dos?

"Si fuera por mí son dos porque damos un salto de calidad a lo que ya tenemos, seguramente sea uno. No me preocupa tener esos dos jugadores cuando sé que me van a hacer mejorar el nivel que ya tenemos", dijo Recoba. Dos de esos tres nombres son Oliva y rodrigo Fernández.

La posibilidad de que Bruno Damiani salga a préstamo

“Bruno tiene muchas opciones. Nos han llamado. En el partido con Unión si no pasa nada raro va a arrancar jugando. Después veremos, el fútbol es muy dinámico. Hay muchas posibilidades de que se vaya porque lo han pedido. Yo no dije que se vaya. Si él, cree que estaría bueno salir a jugar.

“Lo conozco de un año y pico de la Tercera. Yo espero más de él. Tiene que tranquilizarse, no tiene que correr por todos y ser más inteligente para jugar. Pero no quiero que se vaya. Si lo hablamos, tiene la posibilidad de irse, le gusta la idea y va a jugar, irá, pero yo no facilitó la salida a nadie”.