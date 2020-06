Remate supremo en Florida: vientres Angus y Polled Hereford promediaron US$ 7.014

A la 5ª edición del remate Vientres Supremos, con la prestigiosa genética de las cabañas uruguayas Frigorífico Modelo SA y San Salvador y la argentina La Rubeta, no le faltó nada: la colocación fue total y los precios excepcionales.

El sábado 27, en las instalaciones de la Asociación Rural de Florida (ARF), el equipo de Valdez y Cía –junto a Ruben F. Cánepa Agronegocios– remató los vientres Aberdeen Angus y Polled Hereford de las emblemáticas cabañas.

El promedio general obtenido por la comercialización de los 40 lotes de vientres de pedigrí ofrecidos fue de US$ 7.014 y hubo ejemplares que se llevaron los aplausos de la jornada. Ejemplo de ello fue el caso de la RP 3677, una Euro de La Rubeta, que fue vendida por US$ 1.050 la cuota (US$ 12.600 fue el precio final) y adquirida por Los Tapiales.

Otro valor destacado fue el obtenido por la venta de una reserva preñada, US$ 600 la cuota (US$ 7.200), adquirida por Eduardo Angulo, quien también compró el 50% de una vaquillona preñada (RP 726 de Explosivo) de San Salvador a US$ 750 (US$ 9.000)

En Polled Hereford el precio máximo fue US$ 580 (US$ 6.969) por el 50% de una vaquillona, adquirida por Carlos Pagés.

En diálogo con El Observador, Rodrigo Fernández, gerente de Frigorífico Modelo, comentó que “fue un remate que superó las expectativas de principio a fin” y en todos los lotes.

Fernández narró que en un momento pensaron, junto al resto de los cabañeros, que se habían excedido con la cantidad de animales ofrecidos, y sin embargo, al finalizar las ventas sobraban clientes y faltaron animales.

“Quedó mucha gente sin comprar, tanto en vivo como por teléfono. La verdad que la conformidad fue total. Y mucha gente nos preguntó cuándo se hará la edición de primavera”, comentó.

Para esa fecha, el cabañero adelantó que, a pedido de los clientes, se van a sumar a la destacada oferta vaquillonas SA preñadas.

Según se informó, hubo 25 compradores distintos para los 40 lotes, pero unos 20 clientes que operaron no compraron."La dinámica del remate fue muy buena. Invitamos a todos al remate de primavera para poder seguir comprando vaquillonas", dijo

En tanto, resaltó que participaron de esta edición compradores nuevos y clientes que participaron de las cinco ediciones del Vientres Supremos.

“El comentario fue que la vara estuvo muy alta en cuanto al nivel para poder superar un futuro remate”, concluyó.

Cambios positivos

Ricardo Pigurina, gerente comercial de Valdez y Cía, comentó que fue un “muy buen remate” y que los cambios “fueron positivos”. Entre ellos, el rematador mencionó que el lugar, el día y el horario “se alinearon para que saliera un remate muy ágil y con destacadísimos valores”.

En tanto, hizo referencia a que los compradores fueron 100% orientales, porque en ediciones anteriores operaron muchos clientes argentinos.

Otro detalle importante, según Pigurina, fue la dispersión dado que hubo más compradores que otros años. “Nadie acaparó muchos lotes. Muchas veces pasa que un cliente compra ocho o diez vacas. Eso refleja que había mucho gente, que el número de clientes operando fue mayor y que se logró dispersar más la oferta”, indicó.

“Esto es el fruto de una alianza comercial con objetivos sólidos y consistentes, sumado al trabajo de un gran equipo, con un gran conductor, como lo es Rodrigo Fernández Abella. Cuando hay compromiso, calidad y trabajo los resultados siempre llegan”, concluyó.

Otro éxito: las preofertas

Durante esta edición se incorporó el sistema de las preofertas y los resultados fueron un éxito. La herramienta se habilitó el lunes 22 y se cerró dos horas antes del remate (sábado 27). De esa manera, la pista se abrió con 34 lotes (de 38) preofertados.

"Teníamos varios animales con cinco o seis preofertas arriba. Así que funcionó muy bien", dijo.