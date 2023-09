Renato Gaúcho habló sobre la decisión de Luis Suárez en Gremio: “No sirve de nada engañar a los fans”

El entrenador de Gremio de Porto Alegre, Renato Gaúcho, habló del futuro de Luis Suárez y dio su opinión sobre cada cuánto debe jugar el delantero uruguayo si quiere continuar su carrera a nivel profesional.

El DT del conjunto brasileño reafirmó que el “Pistolero” no seguirá en Gremio a fin de año, tal como anunció el propio jugador.

Luis Suárez

“No, no hay posibilidad (de quedarse). Él se va. No sirve de nada engañar a los fans”, dijo en una entrevista a Globo Esporte. “Conmigo está cara a cara. No se quedará. No es que no quisiéramos”, dijo Renato.

Además, el entrenador se refirió a la situación que llevó a Suárez a adelantar el fin de su contrato con Gremio, con el que tenía contrato hasta fines de 2025.

“Fue una decisión de él para seguir adelante con su vida, porque en Brasil juegas cada tres días, es diferente. Si quiere jugar un poco más, no puede jugar aquí, tiene que jugar una vez cada 10 días, una vez cada 15 días… No pudo soportarlo. No sirve de nada engañarlos, no se quedará”, agregó Renato.

@Gremio

Luis Suárez y Renato

El DT se refirió de esa forma a la frecuencia de partidos que tienen en el fútbol brasileño.

Suárez, de 36 años, es uno de los nombres que se maneja para reforzar a Inter de Miami, el equipo donde es figura su amigo Lionel Messi, en el próximo año.