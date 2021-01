Retraso en levante de basura disminuye en Montevideo y esperan por efecto Reyes

El atraso en el levante de los contenedores disminuyó en los últimos días y se situó en 20% para la madrugada del martes 5 de enero, según surge de datos públicos de la Intendencia de Montevideo (IMM). La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) espera estar "casi al día" para este miércoles, aunque están a la espera de lo que pueda significar en materia de residuos el Día de Reyes.

"Depende de si la gente lo saca hoy, qué es lo que saca, cómo lo saca, si aplasta la caja o la saca entera", dijo a El Observador el presidente del sindicato de funcionarios de la comuna, Eduardo Vignolo. Según el informe más reciente de la IMM –no se publicó el de este miércoles–, los municipios más afectados son el D –Las Acacias, Villa Española, Manga, entre otros, con un 49% de atraso en el levante–, el G –Lezica, Peñarol, Sayago, entre otros, con un 36%– y el A –Cerro, La Teja, Pajas Blancas y otros, con un 27%–.

Por otro lado, el municipio B, que abarca por ejemplo al Centro y a Tres Cruces ,y es el único en que el levante está a cargo de un privado –CAP–, presentaba un 1% de atraso.

En total son 12.545 contenedores en la capital, a lo que se suman unas 81 volquetas dispuestas por la comuna para descomprimir la saturación experimentada en las fiestas –el 28 de diciembre el atraso en el levante se situaba en un 60%– y unos mil bolsones para residuos reciclables repartidos en edificios y cooperativas de vivienda.

Diego Battiste

Vignolo valoró como positivo el uso de una planta de transferencia dispuesta por la comuna sobre César Mayo Gutiérrez a la altura del barrio Colón, que permitió que los camiones no tengan que atravesar toda la ciudad para volcar los desechos en el vertedero de Felipe Cardoso. "Te permite perder menos tiempo", ilustró.

No obstante, criticó la "falta de previsión" de la administración de Carolina Cosse, y expuso que si se hubiera reforzado el personal, la IMM no tendría que haber recurrido a privados para la recolección de las volquetas y los bolsones. Adeom considera que faltan unos 50 conductores y 50 peones para reforzar la plantilla de la limpieza capitalina. Señalan, además, que una parte del personal que concursó para otros cargos a lo largo del período no fue repuesto por parte del gobierno departamental.

La división Limpieza cuenta con unos 1.000 funcionarios, la mitad de los cuales están abocados a tareas operativas de recolección, había señalado el flamante titular de esa repartición, Ignacio Lorenzo. Para el comienzo de cada turno cuentan con unos 30 camiones.

El sistema actual está operando con 15 burbujas de 192 funcionarios de la operativa de recolección, y otras 22 con 124 trabajadores de mantenimiento. El régimen se basa en que las personas no se crucen ni en baños, ni vestuarios ni áreas comunes de los cantones.

El Observador intentó conocer la visión de la IMM sobre el tema, pero no obtuvo respuesta.