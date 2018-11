Revuelo en Perú por prisión preventiva de Ollanta Humala y su esposa

Un testimonio decisivo

La defensa del expresidente peruano Ollanta Humala y de su esposa, Nadine Heredia, presentó esta semana un recurso de apelación a la prisión preventiva de 18 meses dictada la semana pasada al matrimonio por presunto lavado de activos por recibir fondos provenientes de la constructora brasileña Odebrecht.El documento fue entregado en la Sala Penal Nacional por Julio Espinoza y Wilfredo Pedraza, letrados del exmandatario y de la ex primera dama, respectivamente."Hemos ingresado el documento de fundamentación del recurso y se sustenta en razones jurídicas, a fin que sea evaluado por la sala", dijo Espinoza a la prensa a la salida del juzgado."Espero que sea admitido el recurso de apelación para que luego pase a la Segunda Sala de Apelaciones, integrada por tres magistrados", precisó.De ser admitido, la sala tendrá un plazo de diez días hábiles para convocar a una audiencia a las partes, es decir a los abogados de Humala y de Heredia, y el fiscal Germán Juárez, quien pidió la prisión preventiva.Pedraza dijo por su parte que uno de los fundamentos centrales de la apelación es que se considera desproporcionada la orden de prisión preventiva contra el expresidente y su esposa porque no existe peligro de fuga.El juez Richard Concepción Carhuancho dictó la medida cautelar para Humala y Heredia tras aceptar la solicitud del fiscal Juárez, quien alegó riesgo de fuga o de demanda de asilo de la investigada pareja.La fiscalía acusa al matrimonio de aceptar fondos de Odebrecht para la campaña electoral de 2011 –Humala alegó que la ley peruana no prohíbe recibir dinero del extranjero– y de recibir financiación irregular de Venezuela para las elecciones presidenciales del año 2006.La medida cautelar se sustentó en el testimonio del empresario brasileño Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora, quien aseguró que entregó US$ 3 millones tres millones para la carrera de Humala a la presidencia.Odebrecht reveló además que pagó US$ 29 millones en sobornos para obtener obras públicas en Perú entre 2005 y 2014.