River llega entonado con el debut de Giordano

River Plate estrenó entrenador el pasado fin de semana y, como dice el dicho, lo hizo con triunfo. Jorge Girodano asumió en los darseneros tres días antes del partido ante Fénix y en su primer partido al frente del equipo ganó por 3-1 y de visita en el Capurro.

Este domingo, de local en el Saroldi, River recibirá a Nacional por la octava fecha del Torneo Clausura. El equipo de Alexander Medina se medirá ante el de Giordano.

¿Qué le esperará a los tricolores en el Saroldi?

En el partido ante Fénix, Giordano eligió un sistema 4-3-3 para enfrentar al Fénix de Juan Ramón Carrasco.

Los darseneros formaron con Nicola Pérez; Pablo González, Agustín Ale, Williams Martínez, y Facundo Silvera; en el medio Maximiliano Calzada, Facundo Ospitaleche y Matías Jones; y arriba Luis Urruti, Facundo Boné y Juan Manuel Olivera.

Con dos punteros en ataque, el equipo de Giordano mostró juego por las bandas, de la forma en que llegó su primer gol por intermedio de Olivera.

Luego Fénix empató pero se quedó con 10 jugadores, lo que le dio más espacios a River, que lo aprovechó. En una buena jugada colectiva con cuatro toques de primera, Luis Urruti puso el segundo tanto y después el exCerro y Peñarol anotó el tercero en una buena jugada personal, lo que indica que pasa por un buen momento y tiene el arco abierto, al igual que olivera, quien llevaba varios partidos sin marcar.

Para el partido del domingo ante los albos Giordano no podrá contar con el lateral Pablo González, quien se lesionó en el Capurro, ni con Facundo Vigo, quien ante Fénix ingresó en el segundo tiempo y se fue expulsado.

El entrenador darsenero, quien además es docente en la formación de directores técnicos y que estuvo en el Mundial de Rusia para ver de primera mano las últimas tendencias tácticas, ya tiene analizado al Nacional de Medina, pero, debido a las rotaciones del DT albo, tendrá certeza de la propuesta del Cacique cuando confirme el equipo, minutos antes del partido que comenzará a las 15:30.

¿Cómo planifica un partido Jorge Giordano?

Cuando estaba al frente de Juventud de Las Piedras, en octubre de 2016, el entrenador contó a Referí cómo prepara los partidos:

“Nos guiamos por tres cosas fundamentales: lo previo, el entretiempo y el final del partido. Hoy en día hacemos más hincapié en el entretiempo, porque el futbolista ahí viene a buscar las soluciones, que muchas veces las traen ellos porque son muy inteligentes. Planificamos el entretiempo porque el mensaje debe ser claro y el futbolista debe salir con la solución a jugar el segundo tiempo, no puede salir más confundido de lo que viene, si es que llegó confundido. Nos ha dado mucho resultado interactuar en el entretiempo, ¿qué pasó?, ¿dónde están los problemas?, ellos se manifiestan y planteamos soluciones. Y hay que tener claro si se puede cambiar la estrategia, el sistema. No llegamos al entretiempo sin tener un protocolo de trabajo y más gracias a una formación que hicimos en Italia hemos llegado a trabajar con la imagen en el entretiempo. Se filma el partido y (Juan) Ferreri y (Amaranto) Abascal, que son nuestros asistentes (NdeR: Abascal no está más en el cuerpo técnico, que incorporó a Bernardo Giordano), tienen un protocolo y le van diciendo al que está filmando qué cosas deja y qué cosas saca. Eso en cinco minutos se edita y mientras los jugadores descansan ya lo podemos trabajar con la imagen; a veces decidimos hacerlo y otras veces no, a veces es beneficioso y a veces no”.