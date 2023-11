Robbie Williams y una revelación sobre las secuelas de sus excesos: "estoy hecho polvo"

El inminente estreno de una serie documental de cuatro episodios sobre su vida en Netflix fue la excusa para que el cantante británico Robbie Williams se pusiera a repasar su trayectoria, a analizar los aspectos más polémicos de su vida, y a contar las secuelas que le han dejado los excesos que cometió durante su juventud, en las décadas de 1990 y los 2000.

En la previa al estreno de la serie, el cantante dio una entrevista al diario inglés The Sun, en la que contó que está "hecho polvo" por culpa del consumo de alcohol y drogas, sumado al paso natural del tiempo. “El pelo adelgaza, la testosterona ha abandonado el edificio, la serotonina ya no está y la dopamina se despidió hace tiempo. He agotado todo lo bueno natural. Tengo la 'manopausia' (un juego de palabras con menopausia y man, hombre en inglés; el nombre correcto de ese proceso es andropausia)", dijo el artista, que señaló que padece pérdida de masa muscular y de deseo sexual, además de cambios de humor.

Williams contó que padece de un trastorno del sueño que le hace despertarse cada día madrugada. "Me acuesto a las 11 de la noche y me quedo ahí completamente despierto y alerta hasta las 5 de la mañana", reveló.

El inglés contó que padeció distintos trastornos alimenticios a lo largo de su juventud, aunque aseguró que los ha superado. Y también afirmó que la carrera musical que empezó a los 16 años como integrante del grupo Take That también le pasó factura.

"Era el centro del mundo de la cultura pop. Sentí que estaba entregando más y más de mí, hasta que llegás al punto en que sos alguien a quien no reconocés. Cuando estás en el centro de atención no podés confiar en nadie. Estaba sufriendo un ataque de nervios frente a miles de personas", dijo sobre el tema, que lo llevó a un intento de suicidio.

“Una vez, en el puente de Londres, me corté las venas, pero supongo que fue más un grito de ayuda”, afirmó.

Williams dijo que durante la etapa de Take That comenzó a consumir alcohol y drogas en exceso, y que cuando antes de un show sufrió un ataque que lo tuvo "escupiendo las entrañas y bilis negra", fue cuando se dio cuenta que era "un alcohólico y un adicto. Porque había estado cerca de la muerte pero había seguido adelante a pesar de todo", afirmó.

“Hubo algunas ocasiones en las que me llevaron a urgencias y otras celebridades fallecían haciendo lo que yo hacía, Pensé: 'soy el siguiente', y no me importó. Eso era triste. No tuve resistencia”, lamentó.

El cantante de Angels dijo que ahora lleva veinte años de sobriedad, y que ha dado un giro a su estilo de vida, apostando al ejercicio y a la alimentación saludable. Sin embargo, agregó que depende de un medicamento para la baja de peso, y aseguró que se hará algunos retoques estéticos y dentales.

"Creo que la imagen que tiene la gente de la cirugía plástica se basa en malos ejemplos. No se dan cuenta de que la mayoría de la gente del mundo del espectáculo se la ha hecho, pero no lo sabrías: el 90% es bastante decente", contó.