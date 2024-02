Rocío Marengo habló sobre la dificultad que está teniendo para quedar embarazada: "no hay que tener hijos para realizarse como mujer"

Después de un largo historial de altibajos, disputas y reconciliaciones, Rocío Marengo y Eduardo Fort buscaron construir una familia juntos tras más de una década de relación. Sin embargo, a pesar de sus persistentes esfuerzos, la pareja no logró realizar su anhelo. Ante las diversas especulaciones que surgieron, la actriz decidió finalmente romper el silencio y abordar el tema.

Durante un paseo por la calle en compañía del empresario y su sobrino, Felipe Fort, Marengo habló en una entrevista en LAM. Sin embargo, antes de abordar el tema de la maternidad, la personalidad mediática quiso aclarar algunas versiones sobre el inicio de su relación: "Lo voy a aclarar. Ya aclaraste tantas cosas, porque se dicen muchas cosas que, como nosotros no hablamos, quedan en el aire y duelen. Por ejemplo, que yo salía con él cuando él no estaba separado. No, no es así. Y hay muchas cosas más para aclarar que no vamos a entrar. Nosotros empezamos hace diez años, ahora los cumplimos".

Con el mismo propósito, el hermano de Ricardo Fort respondió: "Yo estaba separado ya, punto. No me separé hace nueve meses y medio, me separé hace diez años. No sé si más, pero nueve años y medio me separé. Hace diez años".

Tras aclarar el inicio de su relación, la actriz abordó directamente su deseo de ser madre: "El tema de la maternidad. Simplemente no puedo ser madre. Lo buscamos. Pero sabés qué feo que es tener que aclarar esto, porque basta que no quede embarazada para decir que él no quiere. Él, como cualquier pareja, lo busca conmigo todos los días. No hace falta que entre en detalles".

Conmovida por el tema, Marengo prosiguió y mencionó los métodos que ella y su pareja intentaron para concebir: "No quedo embarazada, hice tratamientos, nada. Felipe ya quiere ser el padrino, o sea, no me voy a presionar, pero me veo en la obligación de aclarar esto adelante de él, que es mi pareja, porque me veo hostigada muchas veces en tener que entrar en estos detalles".

Ya visiblemente molesta al recordar las múltiples versiones que debió enfrentar y el dolor que atravesó, la pareja de Fort habló sobre el tipo de familia que planean construir en adelante: "Pero es horrible. Y lo digo por las redes sociales. ¿Cuántas personas aparte no tienen hijos? Esta es la familia que tengo hoy por hoy. ¿Le gusta a la gente? Bien, a mi me encanta. No me importa si no les gusta. Es la familia que tengo. Edu tiene hijos, tiene sobrinos, tenemos amigos súper cercanos como parte de la familia, pero no hay que tener hijos para realizarse como mujer".