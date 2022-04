Mientras tanto, esta semana Bolívar pidió al TDD que declare en rebeldía al jugador uruguayo porque no se presentó a declarar en el inicio del proceso disciplinario.

Amaral fue expulsado en aquel partido por una supuesta agresión a uno de los árbitros asistentes, según consta en el informe confidencial de los árbitros del partido.

Además, en los videos que tiene en su poder el tribunal se hace constar que Amaral, en dos oportunidades, hizo el ademán de que se pagó a alguien en el partido, intentó pelear con un miembro de Bolívar y agredir a un adversario lanzándole una botella de agua.

El representante legal de Bolívar, Rodrigo Quirós, explicó que Bolívar no denunció a The Strongest en el proceso. “El árbitro tampoco menciona a esa entidad, las excepciones que presentaron fueron rechazadas porque ellos no son parte del proceso y el tribunal lo entendió así. Por esa razón hemos pedido que se declare en rebeldía al jugador ya que nunca se apersonó para brindar su declaración, pese a que fue notificado correctamente en la secretaría de su club”, dijo.

Según el Código Disciplinario de la Federación Boliviana de Fútbol, Amaral puede ser sancionado con la suspensión de seis meses a un año.