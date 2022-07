Rodrigo Bentancur: "Cristiano es una persona increíble y Son dice que los uruguayos pegamos mucho"

El volante de Tottenham Hotspur y de la selección uruguaya, Rodrigo Bentancur, ofreció una entrevista al club que lo cobija en los últimos seis meses y habló de todo.

"Cuando era chico era bastante activo, le rompía los juguetes a mi hermano, era el más inquieto de los dos y siempre con una pelota en los pies", dijo el uruguayo.

El volante habló de sus inicios por sus pagos. "Nueva Helvecia es un pueblo chiquito, muy tranquilo y a la tarde me iba a la casa de su amigo a jugar al fútbol. Comencé el Lucerna en baby fútbol a los cuatro años y allí el fútbol ya me gustaba muchísimo", expresó.

Y recordó una anécdota que vivía continuamente luego de los encuentros en cancha grande. "Después pasé a cancha grande del club que se llama Artesano, y los papás de mis rivales me pedían la cédula al final de los partidos, porque al ser tan alto, no creían en mi edad".

Bentancur celebrando con Cristiano Ronaldo en Juventus

"La posibilidad de ir a jugar a Argentina surgió porque me vio un profesor de Boca jugando en Artesano cuando vino a dar una charla y se dio la oportunidad de ir allá. Yo no quería saber de nada, pero mi papá me convenció y me quedé siete años", sostuvo

Está esperando su primera hija para estos días.

Respecto a compartir equipo con Carlos Tevez dijo que "compartí un año con él en Boca y luego se dio mi pase a Juventus".

Bentancur también habló de Cristiano Ronaldo, quien fue compañero suyo en Juventus y lo tendrá como rival en el Mundial de Qatar 2022.

"Cristiano es una persona increíble, aparte de tenerlo como jugador que ya sabemos lo que es. Fue una experiencia única haberlo tenido de compañero, vivir el día a día con él. La comida italiana es muy buena, pero como el asado y el chivito uruguayo no hay", indicó.

El volante se refirió además de jugar con la celeste.

"La selección es lo máximo. Una vez que se dio mi primera citación, fue una sensación única, una sensación increíble. Tener cinco años y casi más de 50 partidos, es un orgullo".

AFP

Rodrigo Bentancur saluda a su compañero, el coreano Son

Respecto a la Copa del Mundo de Qatar 2022 reveló que "va a ser un Mundial muy atractivo. Contra Cristiano ya me tocó jugar en contra en selección y cuando yo estaba en la Juve y él en Real Madrid".

Y, a su vez, contó una jocosa charla con el coreano Son, compañero suyo de Tottenham Hotspur y figura excluyente de Corea del Sur, el primer rival en el torneo.

"Contra Sonny, jugué un amistoso en Corea y le dije que se tiene que cuidar en el buen sentido, hasta él mismo me dice que los uruguayos pegan mucho. Ambos tienen selecciones increíbles y creo que va a ser un lindo Mundial", dijo.

Aquí se puede ver el video de la entrevista: