Rodrigo De Paul: del día que quiso dejar el fútbol hasta su relación con Messi

Rodrigo De Paul, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 y jugador del Atlético de Madrid, habló en el canal Universo Valdano, conducido justamente por el exfutbolista Jorge Valdano, y se refirió a los métodos que utilizó en la concentraciones de la Albiceleste para unir al grupo, su relación con Lionel Messi, su infancia y su rol en el equipo del Cholo Simeone.

"Cuando termina el Mundial 2018 vi cerca la posibilidad. Creo que entendí qué le faltaba a la Selección y tomé un rol muy particular. Le faltaba alguien que conectara todos los puntos fuertes que tenía. Había cosas muy importantes, pero los caminos iban paralelos. Faltaba alguien que conectara esos puntos y yo tenía la capacidad para hacerlo", declaró en primera instancia sobre su esperanza de llegar a la Selección.

"Antes del Mundial me fui a una fotocopiadora e imprimí 200 fixtures para jugar al prode entre todos. Después, campeonato de truco, lo llamo al utilero y le digo: ‘andá a algún lugar que hagan tres trofeos de truco’. Ahí empezás a generar vínculos, y los vínculos adentro de la cancha valen", rememoró De Paul en base a las acciones que realizó para unir al grupo.

Por otro lado, reveló como se formó la buena relación que tienen Messi y Nahuel Molina, también jugador del Atlético de Madrid: "Yo sentía que Molina y Messi se tenían que conocer mucho más. A Nahuel, que lo conozco de Italia, y a Leo, que tengo una relación espectacular, los junté y les dije: 'vamos a jugar al truco'.Al principio Nahuel le decía ‘truco’ con miedo. Y a los seis meses le decía: ‘Leo, mirá que te corro hoy, tirame alguna, no vayas todas para adentro’. El gol a Holanda no es casualidad", señaló.

Sobre su gran vínculo y amistad que posee con Messi, De Paul contó varias anécdotas junto a él y como es su personalidad: "Leo es como yo, bastante calentón. Cuando tiene esos enojos hay que dejarlo. Se va a la habitación y al rato por ahí yo voy, le toco la puerta y le pregunto si quiere unos mates", manifestó. "En las mañanas siempre estamos solos porque nos levantamos muy temprano. Hay muchas mañanas en las que no hablamos. A veces porque estoy con sueño o malhumorado, él ya me conoce. Él siempre hace el primer termo y yo el segundo", agregó el jugador de 29 años.

Un detalle de color que declaró De Paul es el mensaje que le envió el futbolista del Inter de Miami para su cumpleaños: "En mi último cumpleaños me mandó un mensaje y me puso: ‘Feliz cumpleaños. Que sigan las mañanas de mate, a veces con charlas y a veces sin decirnos nada'. Ya nos entendemos. Hay mañanas que son de 2 o 3 horas sin parar de hablar y otras que no nos decimos ni una palabra. Tenemos mucho conocimiento del otro", expresó.

En otra línea, contó una particular anécdota con su abuelo, el principal impulsor de Rodrigo y recordó el día en el que quiso abandonar el fútbol: "Mi abuelo me llevaba todos los días a entrenar, desde los 8 a los 14 años. Nos tomábamos el colectivo los dos todos los días, y con el tiempo mi abuela me contó que él me daba los 50 centavos que sobraban para que me comprara un alfajor, y él se caminaba la vuelta como 50 o 60 cuadras. Esos 50 centavos eran su colectivo de vuelta o el alfajor, y yo decía: ‘¿pero por qué me lo daba a mí?’ Cuando él falleció yo no quería ir más, sin él no era lo mismo. Ahí yo decidí irme a vivir con mi abuela, que estaba sola. A los pocos días Racing vino a mi casa a buscarme, y fue muy importante eso, yo necesitaba esa muestra de cariño. Si no yo no sé si hubiese seguido", dijo.

Para finalizar, destacó su rol actual en el Atlético de Madrid y mencionó que se considera más importante en la Selección Argentina que en el elenco del Cholo Simeone: "En el Atlético Madrid ya hay una base totalmente construida, y uno se sube a ese micro. Este año me siento mucho más importante. En el primer y segundo año uno se va conociendo e intenta leer el mensaje del club y del vestuario. Pero este año me siento con mucha más injerencia", sentenció.