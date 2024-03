Romina Uhrig, ex Gran Hermano, contó el dolor que siente por las denuncias de su madre

En los últimos días, Romina Uhrig enfrentó una serie de desafíos familiares. Durante su aparición en el programa de Georgina Barbarossa este viernes, abordó las críticas contundentes que su madre lanzó en televisión días atrás. Comenzó su intervención en el ciclo de Telefe expresando: “No quiero profundizar porque es algo que me lastima profundamente. Prefiero guardar silencio al respecto. Es algo que me duele y opto por dejarlo ahí. Mi madre sabrá por qué dijo lo que dijo. Personalmente, estoy en paz y ella conoce toda la verdad de muchos años”.

Cuando la conductora Georgina Barbarossa le preguntó si había hablado con su madre después de su testimonio en LAM (América), Romina, quien previamente participó en Gran Hermano (Telefe), respondió negativamente. “No tuve ninguna conversación con ella. En este momento, mi prioridad son mis hijas. Necesito estar bien por ellas. Aunque en su momento me dolió y me lastimó profundamente, trato de perdonar. No deseo seguir en el dolor, no quiero permitir que continúe lastimándome, así que optaré por respetarla, ya que es mi madre. Aunque, obviamente, como hija, sus palabras me afectan. Pero eso es todo”, enfatizó.

“Me siento en paz, tranquila y confío en el sistema judicial. Por supuesto, esto tiene un impacto negativo. Te afecta, te hace sentir mal. El titular que pusieron es muy desagradable, ya que hay personas que te señalan sin tener idea de la verdad”, comentó sobre la acusación de lavado de dinero.

“Soy humana y cometo errores como cualquier otra persona, pero nunca he dañado a nadie, nunca he tocado lo que no es mío, así que estoy tranquila en ese aspecto”, agregó Romina, asegurando que “no tengo secretos ni nada turbio que ocultar”. “Me siento en paz. Aquellas personas que me conocen saben quién soy como individuo”, concluyó.

Días atrás, la madre de Romina había hablado por primera vez en televisión y sus declaraciones generaron polémica. Lidia lloró al describir la relación con su hija y explicó las razones por las que su vínculo está fracturado. “Estoy cansada de ser tratada como basura, de que valore más a su padre. Aunque su padre no haya querido reconocerla”, dijo durante su entrevista en el programa de Ángel de Brito.

Además, reveló cómo la personalidad de la mediática cambió radicalmente cuando comenzó su relación con Walter Festa, el exintendente de Moreno. También expresó su dolor por el hecho de que Romina se haya acercado a Osvaldo, su padre biológico, antes de su fallecimiento por cáncer.

“He sufrido violencia de género. Fui abusada, el padre de ella, con su barriga abultada, me golpeaba. He sufrido y he pasado por mucho. Desde que era joven”, compartió. Asimismo, mencionó que Uhrig no tiene contacto con una media hermana. “Es la hija de Osvaldo con otra mujer. No tiene relación con su hermana porque es pobre. Romina no quiso invitar a su hermana a su boda con sus hijos”, detalló.

“Romi, perdóname, pero creo que necesitas ayuda. Sé que verás esta entrevista, pero siento que necesitas ayuda”, expresó Lidia mirando a cámara, buscando reconciliarse con su hija. También compartió detalles dolorosos de su pasado. “Empecé a trabajar por las noches... Nunca antes había hecho trabajos sexuales, chicas. Jamás. Comencé porque alguien me dijo que era para servir copas. Romina tenía seis meses y yo ni siquiera podía comprarle leche”, recordó con tristeza.