Ruggeri vs Menotti: una nueva pelea en Argentina entre el Bailando y "sos un vago"

Óscar Ruggeri recobró popularidad en los últimos años en su rol de panelista del programa 90 Minutos de Fútbol que se emite por Fox Sports pero su legado lo ganó dentro de la cancha, cuando con la selección Argentina logró un campeonato del mundo en México 1986, un sub campeonato en la siguiente edición en Italia 1990 y también ganó dos veces la Copa América.

Por otro lado, César Luis Menotti, actual director de selecciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también es una persona muy laureada con su selección. En 1978 alcanzó como entrenador la Copa del Mundo disputada en Argentina y en el año 1979 conquistó el campeonato mundial con la selección sub 20.

Ambos, dos pesos pesados del fútbol argentino, protagonizaron en las últimas horas un enfrentamiento público con declaraciones cruzadas en las que Ruggeri le dijo "vago" y "cagón" al entrenador, mientras que Menotti replicó con menosprecio.

Todo se desató por una pregunta que le hizo el conductor del programa 90 Minutos de Fútbol, Sebastián Vignolo, al panelista y exfutbolista Ruggeri. En un momento del programa, que se emitía desde las playas de Brasil donde están cubriendo la Copa América, Vigonolo le preguntó al ex capitán de la selección argentina6: "Si Menotti deja de ser el Manager, ¿Vos presentas un proyecto?".

La respuesta de Ruggeri fue afirmativa. "Sí, claro inmediatamente", afirmo y complementó que le encantaría trabajar para la AFA pero nunca como director técnico.

La charla ocurre en medio de cuestionamientos a la selección Argentina por el flojo rendimiento del equipo en la fase de grupos y se sumó a las críticas que acarrean consigo los dirigentes del fútbol del país vecino por la designación como entrenador de mayores de Lionel Scaloni.

La respuesta demoró poco en llegar. César Luis Menotti, ex tecnico de la Selección Argentina campeón del mundo en Argentina 1978, y actual director de Selecciones de la AFA, dio una entrevista al programa Estudio Fútbol de TyC Sports y fue consultado sobre los dichos de Ruggeri. En primer lugar señaló que las criticas del ex jugador no le interesan, le recomendó "leer algún librito" e hizo referencia a su pasaje por el programa Show Match y su participación en el certamen Bailando por un sueño junto a su hija Candelaria Ruggeri.

"No me interesa la opinión de Ruggeri. Estuvo 10 años comiendo asado en el predio de Ezeiza. Hoy es periodista. No tiene ningún peso que no sea ese", dijo Menotti. "¿Ruggeri qué hizo? La perjudicó en el Bailando a su hija, porque él baila horrible", agregó también en el programa de TyC Sports.

En ese mismo momento el programa donde Ruggeri es panelista (90 Minutos de Fútbol) estaba siendo emitido y la producción le informó al exjugador de la respuesta de Menotti. Entonces el Cabeazón volvió a dispar contra el DT. Esta vez el exjugador le recriminó su ausencia tanto en Brasil como en el predio donde la selección entrena en Argentina.

Menotti estuvo ausente en la primera fase en Brasil por estar siendo atendido en Argentina por una infección urinaria.

"Yo voy al predio y voy a seguir yendo, me gustaría un día estar cara a cara contigo, así charlo con vos, pero no vas", dijo Ruggeri. Además lo tildó de "vago" al decir que trabaja desde un bar. "Sos vago, no vas (al predio), manejás desde un bar. Yo no manejo desde un bar. Yo pongo la cara y me encantaría charlar. Dentro de lo que puedo hablar yo, no te voy a insultar, no te voy a agredir, nada. Pero siempre te cagaste de ponernos cara a cara", agregó en su replica.

Además, el exfutbolista volvió a avivar una vieja pelea y cerró su respuesta hablando de Carlos Bilardo, el técnico que lo dirigió en los mundiales de 1986 y 1990 y que desde aquel entonces mantiene un duelo de estilos de juego y también dialéctico con Menotti. "Gracias a Dios tuve a Carlos Bilardo como director técnico, el mejor lejos, allá arriba lo tengo al doctor. Vos en cambio, con esa mentira de hablar lindo, sos un vago y tenes que renunciar", afirmó en el programa emitido por Fox Sports.

El actual director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, en conferencia de prensa fue consultado por este choque entre dos referentes del fútbol de su país y se refirió diciendo que el tenía una gran relación con Menotti.