Ruglio abandonó una entrevista con un espacio partidario de Peñarol por una pregunta que lo molestó; mirá el video

Ignacio Ruglio, el actual presidente de Peñarol y que busca la reelección en las próximas elecciones del club, dejó una entrevista en un espacio partidario tras un cruce por una pregunta que consideró "una falta de respeto".

El titular de los carboneros fue entrevistado en el programa “Peñarol sin filtro” este lunes por la noche, en una nota en la que tenía pensado hablar por unos 45 minutos, según dijo en el comienzo de la misma.

La nota comenzó con una primera pregunta de Leandro Sastre, conductor del espacio, y luego se le consultó a Ruglio sobre el voto de los socios del exterior. Se le señaló que en las pasadas elecciones hubo una “promesa de campaña” sobre este tema, pero que no se avanzó durante su actual gestión.

Ruglio dio su respuesta, explicando que por otros temas del día a día del club no se había tratado el asunto de los votos de los socios del exterior, y le pidió al conductor del espacio que lo dejara responder, advirtiendo que si no era así abandonaría la transmisión.

“Hay muchísima gente, Nacho, que se siente muy traicionada con esto, incluyendo mi padre, que lo conoces muy bien”, dijo Sastre.

Luego, vino la pregunta que molestó a Ruglio.

“Vi el comunicado que mandaron el otro día y pregunto: de los socios activos que hay, hay 29 que están en el exterior, ¿no es cierto? ¿Viajan por American o Latam?”, dijo Sastre.

Peñarol sin Filtro Ignacio Ruglio en Peñarol sin Filtro

Ruglio le respondió: “Lea, yo les mando un abrazo grande. Estoy cansado, con mucha cosa gracias a Dios… Es más, ya mis amigos la vez pasada me habían dicho: ‘No toleres este tipo de cosas, porque es muy difícil que haya un presidente que algún día dé la cara y dé más’”.

“¡Pero, Nacho!”, dijo Sastre.

“Los quiero mucho a todos, le dedicó muchas horas al club. Gracias a Dios soy el presidente de Peñarol y entre otras cosas merezco respeto”, agregó el presidente mirasol.

“¡Pero Nacho, el que faltaste el respeto fuiste vos!”, señaló Sastre.

“Solo dejame terminar”, dijo Ruglio. “Entre otras cosas me costó mucho llegar a presidente Peñarol, me costó mucho tres años de mi familia durante este tiempo, y como me dijeron el otro día: hay cosas, para los que dormimos tranquilos, que hemos dejado alma corazón y vida. Y que sobre todo nos vamos a ir de acá con mucho menos de lo que llegamos”.

“Si algo no pudimos hacer no fue por dedicarle tiempo a pavadas, sino por refundar al mismo Peñarol que hace tres décadas dejaron abandonado”, agregó.

“¡Pero yo no dije eso!”, señaló Sastre.

“Lo mínimo que exijo, porque siento que tengo derecho a hacerlo, es que se me trate con respeto. Si la pregunta es en ese tono, la verdad, muchachos, un abrazo grande, gracias por el tiempo... De verdad, he atendido, que también me lo reprocha mi gente, a páginas o gente que tienen 10 personas, y siempre digo que merecen el mismo trato el que tiene 10 que la radio más escuchada acá”, continuó Ruglio.

Mirá el video:

“La última nota, dos horas y media estuve con ustedes. Cuando terminé, la mayoría de la gente que me quiere me dijo: ‘No tendrías que hacer eso, porque no hay un presidente que le podría dedicar ese tiempo’”, agregó.

“Desde que inicie la nota te dije, si ese es el tono… Porque esa pregunta es una falta de respeto. Lea, estoy grande para que me ironicen, abrazo muchachos”, dijo, y se desconectó.

“Pero Nacho… Qué increíble”, comentó Sastre.

Luego, tomó la palabra otro panelista, Walter Artola, y dijo: “Bueno, vamos a hablar del partido de Peñarol y Liverpool, vamos a las cosas importantes, porque esto era previsible. Este señor hacia un año y pico que no venía al programa porque se ofendió cuando se le criticó. Hoy nos dio 35 minutos que al final fueron 20 del discurso de él. Esto demuestra la democracia del grupo, la tolerancia de los dirigentes y la soberbia de los dirigentes que se creen los dueños del club”.