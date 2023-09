Ruglio explicó por qué se declaró "hincha" de Tenfield: "Hay que tener memoria"

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio explicó por qué manifestó que es "hincha" de Tenfield en materia de derechos de televisión y dijo que en la oposición del actual consejo directivo del club no hay "memoria" cuando se critica a la empresa.

"Yo soy hincha de Tenfield porque hace 20 años y pico trajo el negocio de la TV. Yo hace cinco años que escucho que viene un consorcio, que los jugadores van poner el no se qué, que viene uno que.... Que Alonso hace tres años que nos dice: 'Nacho, Tenfield nos ofrece un retroactivo de casi US$ 1 millón a Peñarol y a Nacional", dijo Ruglio el 17 de setiembre al Polideportivo de Canal 12.

Este jueves, en Minuto 1 de Carve Deportiva y en Último al Arco de Sport 890, Ruglio se explayó para explicar por qué defiende a Tenfield: "Esto tiene un contexto. Yo quise decir algo que he dicho muchas veces en el consejo directivo: en nuestro período de gobierno le pedimos cero cosas a Tenfield. Nunca le pedimos dinero. Nunca los necesitamos. Cuando el consejo directivo se pone contra Tenfield yo les digo que hay que tener memoria. Cada vez que se los necesitó se les fue a tocar la puerta".

"Yo asumí el gobierno con deudas muy viejas documentadas desde 2012 por el pase de Elbio Álvarez, Jim Morrison Varela e Ignacio San Martín (a Benfica). Desde aquel momento, Peñarol le consumió US$ 450 mil a Tenfield que nunca los reclamó pero que quedó documentado. Y también repito que a veces me extrañan las cosas que se tiran contra Tenfied de gente que hace unos años fue a golpearle la puerta porque faltaban US$ 7 millones para que el estadio se pudiera hacer".

"No se olviden que desde Paraguay a Peñarol nunca lo ayudaron pero enfrente, en la calle Divina Comedia, hay gente que tanto se demoniza a la que yo nunca le pedí nada pero ustedes le fueron a golpear la puerta. Ojo con la gente que en la vida no tiene memoria. ¿Eso significa ser servil a Tenfield? Nunca. Yo no le debo nada, nunca le pedimos ni medio adelanto. Alguna vez los llamamos si se atrasan unos días y enseguida nos depositan. Me extraña cómo a veces se pierden la memoria con gente que los ayudó", concluyó.

Con la referencia de "Paraguay", Ruglio aludió a la Conmebol que preside Alejandro Domínguez, quien está enfrentado con Francisco Casal, fundador de Tenfield y que incluso llevó a juicio al empresario por conflictos relacionados con los derechos de TV.