Ruglio sobre los incidentes con hinchas de Cerro y Peñarol: "Claramente nos quieren sacar de nuestra casa para el clásico, pero vamos a jugar allí"

El partido entre Peñarol y Cerro de este sábado en el Estadio Campeón del Siglo que terminó con victoria aurinegra por 3-0 por la cuarta fecha del Torneo Apertura, tuvo un momento de gran inseguridad y de incidentes entre ambas hinchadas antes del compromiso.

Luego de los incidentes, el Ministerio del Interior emitió un comunicado

El reporte del Ministerio del Interior

"Policía controló Incidentes en el entorno del Campeón del Siglo", dice el reporte del Ministerio del Interior al que accedió Referí

"Según lo acordado por la Policía encargada del operativo y el Club Atlético Cerro, la hinchada de Cerro debía llegar hasta un punto previsto para desde allí ser trasladados hacia el estadio. Ninguno de los parciales llegó a ese punto y decidieron acceder por su propios medios. Al llegar un grupo de hinchas a las inmediaciones de ruta 102 y ruta 8, se produjeron incidentes con parciales de Peñarol, debiendo intervenir dos grupos de choque de la Guardia Republicana allí apostados. Como consecuencia de algunas pedreas un efectivo resultó con lesiones leves. Ahora se contuvo a la hinchada del Club Cerro para acompañar su ingreso al estadio, una vez culminado el operativo de entrada de la parcialidad de Peñarol".

Lo que dijo Ruglio sobre los incidentes y el clásico que se viene

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, habló de lo acontecido el sábado en las inmediaciones del Estadio Campeón del Siglo con los hinchas de Cerro.

"Suponer que se termine la violencia porque no haya visitantes, es un error. Ya en el último clásico no hubo hinchas de Nacional y hubo un seguidor de Peñarol baleado y tres autos con hinchas de Nacional que se bajaban para golpear a algún seguidor de Peñarol a 150 metros del campeón del Siglo", dijo Ruglio quien salió por teléfono este domingo en el programa Punto Penal de canal 10.

"Claramente nos quieren sacar de nuestra casa para el clásico y lo vamos a jugar en nuestra casa. No tenemos que dar marcha atrás con el público visitante. Acudimos a todas las reuniones que nos pidieron, no nos estamos sacando culpas", agregó.

Según Ruglio, "quedó bien claro que los policías traían a las 18 horas a los hinchas de Cerro, luego de encontrarse en un punto de encuentro y no los trajeron a esa hora, sino que llegaron una hora después, Eso no pasa en ninguna parte del mundo. No es que Peñarol se quiera sacar culpas, hicimos todo lo que nos pidieron. Ellos llegaron fuera de hora y así hubo incidentes. No tenemos barra brava a sueldo".

Y aseguró: "Cuando no tenemos nada que ver, vamos a salir a decir que no tenemos nada que ver porque desde el club se hicieron las cosas bien. Si no pudieron controlar a 140 personas y Cerro nos pidió que no vendiéramos entradas a sus seguidores, y dos días antes del partido, nos pidió que por favor les vendiéramos entradas porque estaban presionados por sus hinchas, no es un tema de Peñarol".

"Lo único que pido es que se cumplan lo acordado en las reuniones", indicó Ruglio.

"Hay muchos familiares de jugadores de Cerro y te dicen cómo hago para ver a mi hijo, a mi hermano, a mi novio en el Estadio Campeón del Siglo. Yo no puedo ponerle derecho de admisión a Cerro, porque después lo van a hacer con nosotros", sostuvo el presidente de los carboneros.

Ruglio sentenció: "Peñarol hizo lo que se nos pidió que hiciéramos. No nos sacamos responsabilidad, cumplimos lo que se nos pidió y del otro lado no".

"Se armó todo esto a 15 días del clásico. Bueno, muchachos, hagamos una lectura. Somos todos inteligentes. ¿Para qué vamos a todas las reuniones de seguridad si después no se cumple con lo que nos piden?”, terminó diciendo.