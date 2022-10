Rusherking se negó a cantar en la mesa de Juana Viale: por qué rechazó el pedido

Juana Viale regresó a la pantalla de El Trece con Almorzando con Juana y en la mesa estuvo invitado, por primera vez, el músico Rusherking.

“¿Te animás a cantar un poco?", le preguntó Viale al novio de Eugenia "La China" Suárez mientras estaba almorzando junto a la actriz Betiana Blum, la periodista María Julia Oliván y el cantante Carlos Alfredo Elías, conocido como CAE.

El cantante, uno de los artistas en ascenso del género urbano, le preguntó si pasaría al living para cantar. "No, acá. En la mesa. Un a capella", le aclaró la conductora. "Más vale", llegó a contestar tímidamente Rusherking.

Entonces Betiana Blum tomó la palabra y le sugirió al joven cantante: “No. Decile yo voy allá o no canto. Hacete valer”. Rusherking entonces siguió la sugerencia de la actriz y le respondió: “No, yo quiero hacer un show bien. Acá no. Me da cosa ponerme a cantar mientras estamos comiendo”.

La conductora entonces aceptó que cantara después. CAE, quien tenía previsto hacer un show al final del programa, invitó al trapero a compartir el escenario: “Te dejo un pedacito del tema libre para que cantes”. “Dale, y hago freestyle”, le contestó. "Si hay que saltar saltamos", dijo intérprete de Te Recuerdo.

"Si nos ponemos a cantar acá en la mesa somos unos desubicados", agregó Rusherking y la actriz le hizo una segunda sugerencia para que pierda la vergüenza propia de un primerizo en una de las mesas más televisadas de la Argentina: "¿No has tomado nada de vino?"

En el cierre del programa los músicos cumplieron la promesa y cantaron juntos, con la improvisación del joven trapero.