Rusia y Ucrania | “La situación para nosotros claramente empeorará”: la rara admisión sobre la guerra en Ucrania de un coronel retirado en la televisión rusa

60 Minutos es el programa de entrevistas insignia de la televisión estatal rusa: discusiones de estudio que promueven la línea del Kremlin en todo, incluida la llamada "operación militar especial" del presidente Putin en Ucrania.

El Kremlin todavía mantiene que la ofensiva rusa va según lo planeado.

Pero el invitado en el estudio, Mikhail Khodarenok, analista militar y coronel retirado, pintó una imagen muy diferente.

"Primero debo decir que ustedes no deben tomar sedantes informativos. A veces escuchan reportes sobre una crisis de moral y psicológica en las fuerzas armadas ucranianas, que su estado de ánimo está supuestamente cerca del colapso".

"Para decirlo con moderación, eso no es verdad", dijo el coronel.

Y advirtió que "la situación para nosotros claramente empeorará" ya que Ucrania recibe asistencia militar adicional de Occidente y que "el ejército ucraniano puede armar a un millón de personas".

Refiriéndose a los soldados ucranianos, señaló que "existe mucho deseo de defender su patria".

"La victoria final en el campo de batalla está determinada por la alta moral de las tropas que están derramando sangre por las ideas por las que están dispuestos a luchar".

Extraordinary exchange on Russian state TV’s top talk show about Ukraine. Military analyst & retired colonel Mikhail Khodarenok tells anchor Olga Skabeyeva “the situation for us will clearly get worse…we’re in total geopolitical isolation…the situation is not normal.” pic.twitter.com/ExMwVDszsk