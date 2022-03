San Patricio en Montevideo: ¿dónde se puede celebrar la clásica fiesta irlandesa?

Este jueves 17 de marzo se celebra en todo el mundo la 119° edición del Día de San Patricio, una festividad de origen irlandés que se volvió global y que, tras dos años de pandemia, vuelve a las calles (y a los bares) con fuerza.

San Patricio, que nació al calor religioso, fue introducida oficialmente por el gobierno de Irlanda en 1903, momento en el que adquirió un alcance público gracias a la sanción de la ley del "Bank Holiday".

La relación de San Patricio con el consumo de cerveza tiene su raíz en la fecha de su celebración, ya que se presenta al mismo tiempo que la cuaresma, por lo que, según la tradición irlandesa, es el día ideal para aprovechar y eliminar las restricciones del alcohol.

El nombre que da lugar al Día de San Patricio (Lá Fhéile Pádraig, en irlandés) responde a la conmemoración por la muerte de San Patricio de Irlanda, patrón de toda la isla ubicada al noroeste de la Europa continental.

Las celebraciones en Irlanda

Vestidos con los colores de Irlanda, pero también de Ucrania este año debido a la guerra, cientos de miles de personas participaron este jueves del tradicional desfile de San Patricio. El actor estadounidense John C. Reilly, de ascendencia irlandesa, lideró la salida, acompañado por la irlandesa Kellie Harrington, medallista de oro olímpica de boxeo designada gran mariscal del desfile.

Las celebraciones en honor al santo patrón figuraron entre los primeros eventos cancelados en marzo de 2020, cuando el mundo empezó a aplicar medidas para frenar la propagación del coronavirus.

Irlanda fue uno de los países europeos que más tiempo impuso confinamientos y restricciones.

"Algunos países reabrieron los restaurantes o los pubs y esas cosas, pero nosotros no lo hicimos después del confinamiento, así que estoy muy emocionada de tener todo de vuelta", dijo Nsiidwa Nunu Kambauwa, de 29 años, tocada con un sombrero tricolor irlandés, acompañada por su hermana y su sobrino de cinco años, que llevaba pintado el naranja, blanco y verde de la bandera irlandesa en las mejillas.

Dos años después y con el reciente levantamiento de las últimas medidas sanitarias, miles de visitantes internacionales acudieron a Irlanda para participar en las fiestas.

Los organizadores prometieron que el desfile de este año sería el mejor de todos los tiempos. Las celebraciones marcarán "el momento de reapertura de Irlanda", afirmó Anna McGowan, directora interina del festival.

En toda la ciudad, los comerciantes se prepararon para "el mayor día de San Patricio en mucho tiempo". "En cuanto se abren las puertas, entra una marea de festivaleros y hay un gran ambiente", afirmó Andrew Roche, que trabaja en un pub de Dublín.

En su establecimiento todo se había preparado para que el bar funcione "lo más eficientemente posible". "No hay un momento en el que no haya cinco grifos de cerveza en funcionamiento y no dejan de fluir ríos de cerveza y de entrar dinero" en las cajas, aseguraba.

El aeropuerto de Dublín prevé que unas 800.000 personas viajen a Irlanda durante los 12 días que duran las fiestas, este año entre el 12 y el 24 de marzo.

Kenneth Will, director de una banda de Ohio, viajó desde Estados Unidos con sus 130 alumnos para marchar en el gran desfile.

Iban a tocar en Dublín en 2020, antes de que se cancelaran los festejos. "Venir a tocar aquí, ante miles de personas en Dublín, es algo realmente especial para la banda y sé que están emocionados", dijo, destacando la "omnipresencia" de la cultura irlandesa en Estados Unidos.

Los festejos en Uruguay

En Uruguay San Patricio se ha convertido rápidamente en un clásico de cada marzo, y las propuestas para celebrarlo son varias.

El bar Gallaghers, por ejemplo, instalará un escenario de la rambla de Montevideo, a la altura del Yacht Club. La fiesta comienza a partir de las 18 horas.

El resto pub Patrick, por otro lado, copará la calle en las inmediaciones de Blanes y Constituyente y propondrá una celebración con Djs, cervezas y tragos, también a partir de las 18. A la misma hora, pero en Ciudad Vieja, The Shannon Irish Pub también se plegará a la celebración con una propuesta especial de tragos, cerveza y música.

Por último, la sala del Museo de Carnaval también se pintará de verde a partir de las 19 horas, y abrirá sus puertas de la mano de HEY cervecería. Habrá bandas en vivo, DJ y más sorpresas.

Fuente: El Observador y agencias