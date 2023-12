Sánchez acepta reunirse con Feijóo en el Congreso y no en Moncloa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado públicamente que acepta reunirse con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el próximo viernes en el Congreso aunque le haya acusado de "jugar al escondite", pero no desiste de que haya próximos encuentros entre ambos en el palacio de la Moncloa.



Sánchez ha hecho esa confirmación ante el pleno del Congreso en su turno de réplica a los portavoces de los grupos tras su comparecencia para informar de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea.



El jefe del Ejecutivo ha recalcado que ambos deben sentarse a hablar pero ha lamentado que las acciones de Feijóo no respondan a la "política para adultos" porque se dedica a regalar cestas de fruta y a "jugar al escondite".



Una referencia al hecho de que Feijóo haya aceptado reunirse con él en el Congreso pero no en la sede de la Presidencia del Gobierno.



"Me ha sorprendido porque es inédito en la historia de la democracia que cuando se reúne el jefe de la oposición con el presidente del Gobierno a propuesta del presidente tengamos que hacerlo en las Cortes y no en el palacio de la Moncloa", ha añadido.



A renglón seguido es cuando ha asegurado que no desiste de que en un futuro acuda a la Moncloa.



"En todo caso, para usted la perra gorda. Nos vemos el viernes en el Congreso y hablaremos -ha apostillado- de lo que usted quiera".



Sánchez ha dicho que le alegra que Feijóo haya rectificado, le ha vuelto a reclamar que ejerza una política para adultos y ha reiterado la importancia de acordar la renovación del Consejo Geneal del Poder Judicial tras un bloqueo por parte del PP que ha dicho que dificulta el correcto funcionamiento de la democracia.



También ha defendido acordar la reforma de la financiación autonómica y la del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término 'disminuido' relativo a personas con discapacidad "para erradicar un lenguaje discriminatorio, denigrante y que no está a la altura -ha dicho- de la democracia que somos".



"Podemos ponernos en marcha, poner manos a la obra y no perder el tiempo", ha añadido antes de insistir en el ofrecimiento de diálogo "como quiera, donde quiera, como quiera" y sobre los temas que quiera. EFE