Sánchez no descarta volver a presentarse como candidato a presidente en las próximas elecciones generales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no descarta volver a optar a revalidar el cargo en las próximas elecciones generales porque, tras su tiempo de reflexión, asegura estar "con ánimo para estos tres años y para los que quieran los españoles con su voto".



Sánchez ha mostrado esa disposición en una entrevista en la SER en la que no ha concretado ninguna medida para la regeneración democrática que anunció en su comparecencia del lunes y ha dicho que no puede hacer el Gobierno solo, sino que tienen que participar también el Parlamento y los medios de comunicación.



"He decidido liderarlo, no monopolizarlo", ha explicado en relación con ese movimiento de regeneración.



Esa lucha ha explicado que no puede hacerse "en tres días, en tres meses o tres años" y que trasciende la presente legislatura, por lo que ha subrayado que está con ánimo para continuar en esa tarea.



"Si los españoles y mi partido quieren que continúe siendo el responsable del Gobierno y el líder en este caso del PSOE, mientras yo tenga ganas, convicción e ideas de transformación para mi país, lo voy a hacer", ha añadido.



Por eso ha afirmado estar con ganas para estos tres años que quedan de legislatura "y los que quieran los españoles con su voto" porque cree en el poder transformador de la política.



Sánchez reconoce que lo ha pasado mal estos días, que ha "dormido muy poco y comido menos", pero ha encontrado el empuje necesario para afrontar uno de los debates esenciales de todo demócrata.



Reitera que si hubiera planteado una batería de medidas en su comparecencia para luchar contra lo que califica de "maquinaria del fango" le habrían acusado de haberse tomado cinco días por mera estrategia y considera que él puede liderar esa lucha pero no puede hacerlo el Gobierno en solitario.



El combate contra los bulos de los que ha denominado "pseudomedios" ha insistido que debe ser una pieza clave de la regeneración democrática, aunque al pedirle herramientas concretas contra ellos y plantearle si puede ser mediante la regulación de la publicidad, se ha limitado a señalar que existe una ley de publicidad institucional.



"¿Se cumple por todas las administraciones? No lo sé", se ha preguntado y respondido a sí mismo.



Pero también se ha referido a cuestiones relativas a la Justicia como la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial.



Si el PP sigue bloqueando, ha dicho, esa renovación, "la democracia, el Parlamento, necesitarán articular mecanismos para poder sacar de esta situación tan lamentable en la que le ha metido el PP al gobierno de los jueces".



Al plantearle si eso supondrá un cambio de las mayorías necesarias para la renovación, no lo ha concretado, pero ha insistido en que la responsabilidad del Gobierno será renovar el Consejo General del Poder Judicial.



"Lo vamos a llevar a efecto, y espero que cuente con una mayoría parlamentaria para poder sacarlo adelante", ha añadido.



Por eso pide la colaboración de los partidos, el Parlamento, los medios de comunicación y la ciudadanía en general. EFE