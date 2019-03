Santiago Rodríguez y Brian Ocampo de Nacional se meten en la sub 20

El técnico de la selección sub 20 de Uruguayo, Gustavo Ferreyra, brindó este jueves una lista tentativa con un listado de jugadores que se considerarán para una gira que hará la celeste en España, donde enfrentará a Arabia Saudita el 23 de marzo y a Ucrania el 25. En ella están los jugadores de Nacional Santiago Rodríguez y Brian Ocampo, y el de Peñarol Brian Rodríguez, quienes no participaron del Sudamericano sub 20 de Chile.

La gerencia deportiva de la AUF informó que la próxima semana se dará a conocer la lista definitiva de 20 jugadores.

Asimismo, se comunicó que previo al Mundial de Polonia 2019 están previstos partidos amistosos en Polonia para los días 15 y 18 de mayo ante Sudáfrica y EE.UU respectivamente, por lo que la delegación viajará desde Montevideo el 11 de mayo. Para dicho torneo, el cuerpo técnico presentará oportunamente la lista definitiva de jugadores que participarán en el Mundial.

Lista tentativa

Franco Israel

Mauro Silveira

Renzo Rodríguez

Ezequiel Busquets

Bruno Méndez

Ronald Araujo

Mathías Laborda

Edgar Elizalde

Sebastián Cáceres

Emiliano Ancheta

Emiliano Gómez

Brian Rodríguez

José Neris

Brian Ocampo

Nicolás Acevedo

Francisco Ginella

Martín Barrios

Manuel Ugarte

Rodrigo Zalazar

Gonzalo Napoli

Pablo García

Agustín Dávila

Santiago Rodríguez

Darwin Núñez

Facundo Milan

Nicolás Schiappacasse