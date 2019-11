SCJ plantea inconstitucionalidad de ley que prevé concursos para jueces

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) presentará un recurso de inconstitucionalidad contra una ley promulgada en setiembre de este año que modificó el sistema de ascensos de los jueces al introducir concursos de oposición y mérito, además de exigir el consentimiento de los magistrados a la hora de cambiarlos de materia.

Se trata de una ley que reúne un conjunto de cambios en el sistema judicial por los que la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) había reclamado durante años, en procura de hacer "más transparente" los mecanismos de ascenso. Sin embargo, según informó Búsqueda este jueves, el máximo órgano de Justicia considera que esa ley viola la carta magna porque no respeta la separación de poderes, entre otras observaciones, y emplazó a todos los jueces para que contesten la demanda y establezcan qué posición adoptan respecto al tema.

En un escrito difundido por el semanario, que expresa la decisión de la SCJ y dispone las "diligencias preparatorias" para recurrir la norma, se detalla que "las competencias asignadas a la Suprema Corte de Justicia y el principio de separación de poderes" fue afectado.

De este modo, la ley no será aplicada por el momento, y se fijó para el 12 de noviembre la fecha en que se realizará un sorteo para seleccionar a otros cinco ministros que integren una Corte alternativa. Eso es así porque que la actual conformación no puede entender en un recurso presentada por ella misma.

La AMU, por su parte, fijó para el 13 de noviembre una asamblea general para resolver si apoya la postura de la Corte o si se opone.

“La impugnación es básicamente por una cuestión formal, no por el contenido. Las modificaciones provienen del legislador en un área que la Corte entiende que la Constitución se la atribuye al Poder Judicial. Pero esa posición merece varios comentarios, porque parte de una lectura sesgada de la Constitución", opinó el presidente del gremio, Alberto Reyes, en diálogo con Búsqueda.

El también ministro del Tribunal de Apelaciones de 4° Turno agregó que no compartía el "mensaje" que interpreta que está dando el máximo órgano de Justicia con su posición, apoyada por el presidente, Eduardo Turell, los ministro Luis Tosi, Elena Martínez y Bernadette Minvielle, y rechazada por quinto integrante de la corporación, Tabaré Sosa.

"Parecería que el mensaje es que no quiero cambiar nada, no quiero concursos, no quiero transparencia, está todo bien así”, dijo Reyes, quien también cuestionó el argumento de los ministros sobre la intervención del Poder Legislativo en asuntos que son del Poder Judicial. Aseguró que en la redacción de la ley cuestionada se establece que será la Corte la encargada de "reglamentarla".

La forma de ascenso que tenían los jueces hasta antes de la ley –y que siguen teniendo hoy ya que la SCJ anunció que no acatará la nueva norma– es seleccionar a los jueces de entre una lista de los mejor calificados. Esa lista que se elabora cada dos años la integran 75 jueces que se dividen por categoría jerárquica: jueces letrados de Montevideo, jueces letrados del interior, jueces de paz departamental de la capital, jueces de paz del interior, jueces de paz de ciudad y jueces de paz de primera y segunda categoría.

La nómina se arma por una comisión conformada por representantes del Colegio de Abogados del Uruguay, la AMU y la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.