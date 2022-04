Scotti: “No hubo violencia, pero se registraron situaciones que no deberían suceder más”

El presidente de la Mutual, Diego Scotti, abordó con Referí lo que dejaron las elecciones de la Mutual de Futbolistas en la que el lunes participaron 759 socios de 1.200 habilitados y se registró el triunfo del oficialismo que obtuvo seis cargos y la oposición uno.

¿Qué rescata de las elecciones de la Mutual?

La participación. El compromiso de los socios, de los futbolistas. Que fueron democráticas.

¿Qué lectura da al triunfo que dejó seis lugares al oficialismo y uno a la oposición en la nueva directiva?

La votación fue contundente, especialmente porque es una que tuvo la mayor participación en la historia de nuestro gremio. Eso lo valoramos muy positivamente. Se desarrolló todo de muy buena manera, con mucha colaboración de los delegados de ambas listas y los referentes de cada equipo que colaboraron de buena manera para que todo se desarrollara bien, salvo algunas dificultades que tuvimos que sortear previo a las elecciones y que fueron resueltas de buena manera. Tuvimos que poner en marcha el plan B que teníamos.

¿Qué ocurrió?

Estaba todo estructurado, y en las horas previas nos suspendieron prácticas, y nos encontramos con clubes que no dejaron entrar las urnas.

Estos últimos fueron los casos de Cerro y Liverpool. ¿Hubo alguno más?

Además de Cerro y Liverpool, Uruguay Montevideo suspendió la práctica del día siguiente y liberó a los jugadores el lunes (el día de las elecciones). Los futbolistas que iban a votar en su club finalmente fueron al Capurro. Lo importante es que más allá de que se suspendió la práctica, concurrieron a votar como estaba previsto. También nos encontramos con clubes que no se mostraron abiertos el viernes a que fuéramos a las instalaciones. Luego, cuando hablamos y explicamos cuál era el plan de la comisión electoral, lo permitieron.

"De estas elecciones quedan enseñanzas y aprendizajes. Fue una experiencia nueva que hubiera lucha electoral. Deja cosa positivas y de las otras, como los agravios en la campaña, que se generara mucha desinformación y que nos obligara a trabajamos desde nuestro lugar para que los futbolistas estén claros para que no se dejen llevar por promesas y ofrecimientos que no venían acompañados de argumentos, como el aumento de sueldos mínimos para la B, que se deben llevar adelante en una negociación colectiva y no es por imposición"

¿Por qué llevaron la votación a los clubes cuando el estatuto establece que debe ser en la sede de la Mutual?

La comisión electoral lo estableció en febrero. Dejó planteado que por la pandemia y por si había lucha electoral quedó presentada esa posibilidad de llevar las urnas a los clubes. Esto que se hizo no es nuevo. Tenía antecedentes, ya habían llevado las urnas a los planteles. Lo que sí buscamos, para cuidar y dar tranquilidad a los jugadores, fue desarrollar otra logística para que no hubiera una urna por plantel y evitar exponer a los jugadores al voto cantado. Se cuidó mucho eso. Cada urna fue mínimo a tres planteles, y dio seguridad al futbolista.

Además, en la previa hubo muchos llamados, agravios en la opinión pública, desinformación sobre lo que ocurría. Lo que hicimos fue colaborar para que el jugador tuviera tranquilidad en la votación, y que se llevaran las urnas a los clubes fue una resolución de asamblea, el jueves previo, que se aprobó con el 97% de los votos. Fue decisión de los jugadores y la comisión electoral y nosotros, en la directiva al mando de la Mutual, tratamos de desarrollar todo de la mejor forma.

¿Hubo episodios de violencia en la Mutual?

Se vivieron momentos tensos que empañaron las elecciones en general.

¿Hubo violencia?

No. Se registraron situaciones que no suman y sucedieron cosas que ya no deberían suceder más.

¿Cuáles?

Es tiempo de dar vuelta la página y mirar para adelante.

¿Cómo se para frente a lo que viene en el gobierno de la Mutual hasta 2026?

Con cambios en la conformación de la directiva, con gente que hoy da un paso al costado porque son entrenadores o directores deportivos. Conformamos un grupo nuevo muy importante y vamos a darle continuidad a lo que se viene haciendo. Con el aporte de todos los que trabajan en la Mutual en las distintas áreas. Con el aporte e ida y vuelta de los socios para llevar adelante las distintas áreas como la educativa y el departamento de salud mental. Entre todos tenemos que llevar adelante el plan estratégico propuesto. Debemos seguir trabajando en todo, incluido el convenio colectivo como objetivo principal para este año, y dar un paso más: no solo queremos una Mutual independiente y no influenciada con intereses de terceros sino seguir avanzando desde ese lugar en el que participamos en la toma de decisiones en la AUF. Tenemos que seguir participando en comisiones de canchas, calendario, manual de competiciones, y que se sigan respetando los reglamentos.

¿Cómo será la convivencia con la oposición en la directiva?

De buena manera. El que venga con buenas ideas y con ganas de trabajar va a ser bienvenido.