Scotti reveló los dolores que superó Godín para llegar a Qatar 2022, su cuarto Mundial: "No podía subir una escalera"

Andrés Scotti inauguró la sala de Referí Qatar 2022 de El Observador con una jugosa charla donde charló de distintos temas en la antesala del Mundial.

Scotti reveló que cuando su excompañero de la selección, amigo y socio en emprendimientos Diego Godín se resintió de su lesión en Vélez Sarsfield y paró para recuperarse, viajó a Argentina para acompañarlo: "Fui por amistad, cuando estaba en el proceso de recuperación, antes de que se fuera a Europa y también después de ir a Europa almorzamos juntos, estábamos cerca".

"Está contento, le bajó el dolor", dijo y reveló algunos detalles de la forma en que el capitán vivió sus días más dolorosos por una lesión crónica en la rodilla: "Fijate que terminaba los partidos y no podía subir una escalera por no poder levantar la rodilla, porque tenía una bursitis, una tendinitis que después de un esfuerzo te reduce la musculatura y te deja sin fuerza en la pierna. Tuvo que llegar a ese extremo de que jugó y jugó y ya no jugó más. Ahora está bien, ya esa limitante no la tiene", expresó.

Inés Guimaraens

Scotti en la transmisión de Twitch en la sala Referí de Qatar 2022 de El Observador junto al Editor de Referí, Luis Eduardo Inzaurralde

Sobre la forma en que observa a su amigo, dijo: "Lo veo bien, porque una cosa es una persona que está limitada y otra una persona que no está limitada. Con una limitación física, con una lesión, sos una cosa y cuando estás sano sos otra".

El exzaguero entiende que el capitán llega liberado de la presión que le generaba la lesión crónica en la rodilla y que lo limitaba para todos sus movimientos.

Además, lo graficó con una experiencia que el mismo Scotti vivió en una situación física similar en el tendón de Aquiles, en que el dolor lo frenaba y cuando se liberaba de las molestias sentía energías extras.

"A mí me pasaba que cuando tras una etapa en la que estaba limitado por el dolor, no me dolía el tendón y corría como un caballo desbocado, no paraba y cuando me dolía el tendón no quería ni ir a casa. En 2009 me quise retirar, porque estaba muerto del dolor. Y Alberto Pan (el médico de la selección) me dijo que no me retirara, porque tenía un físico privilegiado y que tenía resistencia al dolor", expresó.

Un año después Scotti jugó el Mundial de Sudáfrica, en el que la selección logró el cuarto puesto, y en 2011 fue campeón de América con la selección.

El Observador

El mensaje de Scotti para los jugadores de la selección

Luego de la charla en el canal de Twitch de El Observador, Scotti dejó un mensaje para los jugadores de la selección: "Lo único que se puede exigir es esfuerzo. Disfruten!!!", escribió en el mensaje en el que estampó su firma.