“Se acordaron tarde de arrepentirse”: la reacción de los padres de Báez Sosa tras conocer la condena a los rugbiers

Tras la condena perpetua para cinco de los ocho rugbiers que mataron a Fernando Báez Sosa en enero de 2020, este lunes el padre del joven argentino asesinado expresó que los agresores “se acordaron tarde de arrepentirse” de lo que habían hecho.

"Se consiguió lo que se buscaba, que era justicia [...] Estamos conformes con el fallo y a Fernando lo vamos a llevar todos los días presente", expresó Silvino Báez en una conferencia de prensa que dio junto a su esposa Graciela Sosa.

“Siempre trato de escuchar los audios de mi hijo para buscar un punto en el que sostenerme para seguir, porque siempre quise que su asesinato no quede impune. Hoy hemos conseguido algo importante, que es que cinco de ellos recibieran perpetua, el resto se verá después”, señaló Báez, según consignó Infobae. A su vez, agradeció “de corazón” a la gente que los acompañó, “especialmente a Burlando y a su equipo”, porque no sabe “qué hubiera pasado sin ellos, si se hubiera conseguido esto”.

Por su parte, la madre de la víctima expresó que le dio “un poco de paz” en su corazón escuchar la sentencia.

“Sonó fuerte cuando [el juez] dijo ‘perpetua’, sentí una emoción al escuchar que me dio un poco de paz en mi corazón. Sé quiénes fueron los que asesinaron a mi hijo, un poco de calma, lo esperé tres años”, sostuvo.

Asimismo, manifestó que ambos quedaron “conformes” con el fallo judicial, pero comentaron que continuarán “luchando día a día para que quede firme” la pena, según consignó el portal argentino Infobae.

De acuerdo con Sosa, a partir de ahora “empieza una nueva etapa” en la vida de ambos. “Es realmente ahora que comenzaremos a hacer el duelo y tendremos que aprender a convivir con el dolor. Ahora por lo menos puedo sonreír un poco, no es fácil, pero tendremos que continuar con nuestras vidas”, dijo.

“No es fácil ver cómo asesinan a tu hijo; a mí me costó muchísimo, no podía dormir de noche, siempre pensando en cómo mi hijo levantaba la mano implorando piedad para que no le dieran más patadas, cosa que no sucedió”, expresó.

Al respecto, se refirió a los ocho rugbiers condenados y mencionó que “quizá algún día” los pueda perdonar, pero aseguró que “nunca” va a olvidar de cómo mataron a Fernando, ya que a ella le “arrebataron” a su hijo. “Su ausencia y nuestro dolor también son perpetuos”, señaló Sosa.