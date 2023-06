Se confirmó la fecha del show de The Cure en Uruguay: los detalles y cómo será la venta de entradas

The Cure llegará a Uruguay en 2023. Si bien la información se sabía desde hacía algunas semanas a partir del anuncio de su cantante y líder Robert Smith difundido en sus redes sociales, ahora el show fue confirmado en la mañana de este viernes, en lo que se anunció como la primera fecha de las tres que tendrá el festival Primavera 0.

Según anunció la productora Gaucho, encargada del festival, The Cure se presentará en el Antel Arena el 27 de noviembre, y tendrá como invitadas a las bandas The Twilight Sad y Just Mustard.

Friday, I’m In Love!

Primavera 0 presenta un show histórico:

THE CURE

Invitados especiales: The Twilight Sad y Just Mustard

Antel Arena. Noviembre 27.

Pre venta exclusiva BBVA arranca lunes 12pm por 48 horas.

Venta general miércoles 12pm

Presenta @Suzuki_Uruguay pic.twitter.com/ngl9cSPFQE — Danilo A Sueiro (@daniloasueiro) June 23, 2023

Las entradas se pondrán a la venta exclusivamente para clientes del banco BBVA a partir de este lunes al mediodía, en tanto que la venta general empezará el miércoles. Por el momento no hay información de los precios de las localidades.

The Cure, dueña de clásicos como Friday i'm in love o Just like heaven, también tendrá fechas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay y Perú, en general como parte de festivales como el Primavera Sound en Buenos Aires y Santiago.