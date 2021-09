Se dinamizan los negocios por lana, con precios estables

El volumen de los negocios en el mercado australiano de lana se incrementó en la última semana, aunque los precios no se recuperaron. Tras varios días estable en un promedio de US$ 9,78 el kilo en base limpia, en la última sesión el Indicador de Mercados del Este (IME) volvió a bajar a US$ 9,74, pese a la depreciación del dólar australiano.

La escasa demanda de China mantiene los precios por debajo de los alcanzados en la zafra 2020/21. En los últimos remates de Melbourne, Sydney y Fremantle, la proporción de fardos de la mejor calidad se redujo 11,7%. Las categorías mostraron variaciones dispares, indica el último informe del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL). La mayoría registró bajas entre un rango de 1,5% (22 micras) y 0,2% (17 micras). Las lanas de 16.5, 21, 26 y 30 micras registraron alzas de hasta 0,5%, al tiempo que las de 18 y 32 se mantuvieron sin cambios. La lana de 26 micras aumentó a los US$ 5,64 (+0,5%) y la de 21 micras a US$ 9,09 (+0.1%). Las lanas más finas (por debajo de 18 micras) mantienen precios por encima de los US$ 12 el kilo en base limpia, lo que respalda emprendimientos para valorizar el producto a nivel local como el del Consorcio Regional de Innovación de Lana Ultrafina (Crilu), que está celebrando sus 10 años. Crilu es un consorcio público-privado entre el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y productores que “generan alianzas, transferencia de tecnología de productor a producto con intervención de técnicos que brindan un servicio de asesoramiento, consulta, adopción y adaptación de tecnologías con buen retorno y poca inversión”, describió su presidente, Juan Pérez Jones. El proyecto, afirmó, ha generado ingresos que se estiman en US$ 50 millones en estos 10 años, y espera abrir un nuevo llamado a productores antes de fin de año “para aumentar la cantidad de participantes privados, y generar nuevos servicios y productos”, dijo Pérez Jones.

“Sigue habiendo demanda y corriente comercial con buenos precios para lanas por debajo de las 18,5 micras”, indicó.