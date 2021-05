Se hacen la mitad de transfusiones de plasma de covid-19 de las posibles, según director del Hemocentro de Maldonado

Solo 15 personas positivas de covid-19 por día en todo el país, reciben tratamiento con plasma hiperinmune donado por pacientes que ya cursaron la infección, estimó el director del Hemocentro de Maldonado, Jorge Curbelo, quien insistió en que deberían haber "muchas más transfusiones" diarias, porque en el centro que dirige reciben unas 16 donaciones por día, suficientes para transferir a 32 pacientes.

El protocolo del Ministerio de Salud Pública (MSP) indicó que la transfusión la pueden recibir todos los pacientes covid-19 mayores de 65 años con comorbilidades –como diabetes, obesidad, enfermedad renal crónica, cardiopatía y EPOC– y todos los pacientes con covid-19 mayores de 75 años. El único requisito para ello, es que en ambos casos, las personas hayan iniciado los síntomas hasta tres días antes de recibir el plasma.

Según los datos del informe epidemiológico del MSP con cifras hasta el 10 de mayo, en la última semana epidemiológica –que va del 2 al 8 de mayo– hubo 1.214 casos positivos en personas mayores de 75 años que, en caso de haber sido sintomáticos, podrían haber recibido el tratamiento tres días después del inicio de los síntomas.

Curbelo señaló que no encuentra una explicación para la baja cantidad de transfusiones diarias, pero consideró que quizás los médicos tratantes "están subestimando la gravedad que puede haber de la enfermedad" y agregó: "Está demostrado que con este tratamiento se puede evitar que el proceso avance a una gravedad".

"Es muchísimo más el beneficio que el perjuicio que puede tener" el paciente "por recibir 300 centímetros cúbicos de plasma. Si evolucionó igual, el médico no le creó un mal mayor al que podía tener", argumentó Curbelo.

En el MSP también entienden que el proceso está en la órbita del médico tratante que tiene la información sobre el uso del plasma disponible, dijeron fuentes de la cartera.

Según Curbelo, los datos indican que el plasma tiene un 80% de efectividad para disminuir la gravedad por covid-19. Sin embargo, un estudio publicado este viernes en la revista especializada The Lancet afirmó que "no hubo diferencias significativas en la mortalidad" entre dos grupos de pacientes hospitalizados en Reino Unido, uno que recibió tratamiento con plasma y otro que no. "La asignación al plasma convaleciente no tuvo un efecto significativo sobre la proporción de pacientes dados de alta del hospital en 28 días", señalaron los investigadores.

En este sentido, el infectólogo grado cinco y director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, Julio Medina, explicó en su cuenta de Twitter que estos resultados "no invalidan la estrategia que está utilizando Uruguay" para las transfusiones porque el protocolo del MSP establece que el uso en el país "es precoz en los primeros tres días" de aparición de los síntomas y no en pacientes que fueron internados.

"La evidencia del uso de plasma precoz con altos títulos de anticuerpos necesita evidencia más robusta, sin embargo la que se dispone al momento actual es razonablemente suficiente como para estimular su uso", concluyó el experto.

El estudio RECOVERY que evaluó el uso de plasma de convaleciente en el tratamiento del #COVIDー19

(https://t.co/tqHnULQtjf)

y que no mostró beneficio en pacientes internados, no invalida la estrategia que está utilizando Uruguay.

1/5 — Dr. PhD. JULIO MEDINA (@Dr_Julio_Medina) May 18, 2021

También se expresó en ese sentido el cardiólogo hemodinamista Álvaro Niggemeyer, quien escribió que el estudio "no aplica para el protocolo que se está realizando en Uruguay"

Este importante ensayo clínico (RECOVERY) es para pacientes hospitalizados , no aplica para el protocolo que se está realizando en Uruguay que es uso uso precoz en los primeros 3 días ( cuadros leves en domicilio ), mayor edad, comorbiludades y títulos altos de Ac IgG del plasma pic.twitter.com/mIvUpCUwpi — Alvaro Niggemeyer (@alnigge) May 15, 2021

La transfusión de plasma hiperinmune se puede realizar tanto en el domicilio del paciente como en los centros de salud, en las áreas especialmente destinadas para recibir a pacientes con covid-19, explicó Curbelo. El proceso lleva unos 40 minutos y se realiza por única vez.

El tratamiento no está indicado para las personas que ya tienen las dos dosis de la vacuna, debido a que ya están inmunizados "por lo que no tendrían que presentar una agravamiento".

"Siento como que somos solo algunos los que estamos a favor de esto y lo que estamos haciendo es dar un elemento más para ayudar a descongestionar las camas de los CTI, concluyó Curbelo.

Requisitos para donar plasma