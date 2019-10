Se integra el fútbol uruguayo: presentan la Copa Uruguay al Congreso de la AUF

La Copa Uruguay ya es una realidad y solo falta que se vote en los próximos días, según informó a Referí el neutral de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Jorge Casales.

“Estamos con todo medianamente diseñado y queda presentarlo al Congreso para que tenga su aprobación”, indicó el neutral.

Y añadió: “Tenemos pensado que en las últimas semanas de octubre, primeras de noviembre, lo presentaremos para que se vote, porque tenemos que dejarle la información a los equipos para que se preparen para el año que viene”.

Como informó Referí y lo confirmó Casales, la primera etapa se jugará en los meses de abril, mayo y junio. “Allí jugarían los equipos del interior, los de la Segunda división y los de la Primera división amateur (ex C). En la segunda etapa entran los clasificados de la primera ronda y se suman los equipos de Primera División, más el campeón y vicecampeón de OFI, el mejor de los descendidos de la Primera División a la Segunda, el campeón de la C. Eso haría que esa etapa empezaría en agosto y terminaría a mediados de diciembre en una final única en un estadio que se va a determinar previamente y factiblemente sea en el interior. A partir de la segunda fase hay ida y vuelta y siempre está predeterminado por sorteo quién es el local y quién el visitante después, como se hace en la Copa Libertadores”.

Los costos tanto para los árbitros como para los traslados corren por cuenta de “una línea de Conmebol que nos da para aplicarla como liga de promoción. Esa cobertura dura tres años”.

Según confirmó el neutral, “el ganador clasificaría a la Sudamericana como Uruguay 4, pero el Intermedio se seguirá jugando”.

“Lo que hay que tener en cuenta es el diseño de la temporada del año que viene, porque la Copa Uruguay está prevista para jugarse entre semana. Por lo tanto, no debería haber partidos entre semana por el Campeonato Uruguayo”, agregó Casales.

Lo que aún no se ha resuelto son los premios que recibirán los clubes por ir ganando partido a partido.

La Superliga o Liga Uruguaya

Contrariamente a la Copa Uruguay que ya es un hecho –aunque falta votarla– la llamada Superliga, recién comienza a tomar forma.

“La base es que sea lo que se está manejando ahora, con otro tipo de administración y con cierta independencia en algunas funciones como en lo organizativo y el cobro de derechos, pero todavía está todo muy verde”, aseguró Casales.

En el estatuto está prevista la creación de la liga y se analiza la forma de darle el entorno reglamentario y deportivo para que se desarrolle de la mejor manera. “Esto no quiere decir que lo que se copien formatos extranjeros que no sean aplicables a Uruguay”.

“Aún estamos lejos porque el formato que tiene es que las autoridades podrían ser propias o ser mixtas. No tiene por qué llamarse Superliga, sino quizás Liga Uruguaya. Sí que esa liga profesional sea independiente de la AUF. Que tenga cierta independencia”, dijo.

Hace pocos días, algunos neurales se reunieron con siete clubes: Peñarol, Nacional, Defensor Sporting, Wanderers, Boston River, Plaza Colonia y Rampla Juniors. Allí se planteó el tema y la idea es estudiarlo.

“No se sabe cuántos clubes habrá, puede bajarse o aumentarse el número de los actuales. Aparte, debe pasar por el Congreso del fútbol profesional de los clubes de la A y la B y luego por el Congreso total de la AUF. Todo eso necesita aprobación, mayorías especiales. Por ahora es muy prematuro en decir cómo será el desarrollo”.

Según Casales, “pensamos que antes de 2021 sería improbable empezar, teniendo en cuenta que los puntajes del descenso en este año, ya están jugando con los de 2020, por citar un ejemplo”.

Se tiene la idea y se sabe que en un futuro se llevará a cabo por lo que dice el estatuto, aunque recién se ha comenzado a hablar.

Por otro lado, según pudo saber Referí, existen ideas fuera de la AUF patrocinadas por la TV, pero que no fueron presentadas en la Asociación.

“En la reunión del otro día intercambiamos ideas y hay posiciones divergentes incluso en la forma de administración. Quedamos en seguir hablando ya que es solo el comienzo”, explicó.

Los clubes que queden fuera de la liga, dependerán de qué se incluye en la misma. Esta debe ser profesional, “pero habría que tener una subliga que sería la que da los ascensos y descensos de esa liga, que vendría a ser la Segunda División Profesional. Estamos lejos de validar un formato. Este debería incluir a todo el fútbol profesional y a partir de allí ver qué cantidad de clubes juegan, qué formato tienen los campeonatos y otras cosas”, explicó Casales.